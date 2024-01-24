Почему Азербайджан могут выгнать из Совета Европы и что делает это государство в ответ

Вслед за Россией в Совете Европы могут наказать и Азербайджан.

Сейчас Азербайджан и государства Совета Европы начали обмен жесткими обвинениями, и этот процесс точно приведет к санкциям против Баку. А со временем запущенный процесс может привести даже к выходу или исключению Азербайджана из организации.

О том, что и почему происходит в Страсбурге вокруг Баку и какую позицию выбрала Украина объясняет редактор "Европейской правды" Сергей Сидоренко в статье Азербайджан выталкивают из Европы: как ПАСЕ начала "войну" с Алиевым по российскому сценарию.

Над наложением санкций на Азербайджан задумались после того, как в Баку не пригласили наблюдателей ПАСЕ на внеочередные президентские выборы, которые Ильхам Алиев проводит 7 февраля (и на которых он, несомненно, победит).

Хотя Азербайджан как член организации должен был это сделать.

Депутаты из нескольких стран подтвердили "Европейской правде", что азербайджанцы ответили категорическим отказом всем, кто пытался с ними договориться.

Наоборот, Азербайджан оказался настроен на обострение конфликта.

Попытка "мелкого наказания" для Баку очень быстро переросла в полномасштабный кризис, который не позволяет исключать даже скорого выхода Азербайджана из состава Совета Европы.

Глава азербайджанской делегации Самад Сеидов (который, кстати, является одним из самых опытных членов ПАСЕ, работает в ассамблее с начала 2001 года) во вторник пришел на заседание мониторингового комитета, где рассматривались претензии к его стране, и сделал все возможное, чтобы настроить против Азербайджана как можно больше депутатов. Он обвинял европейцев, прежде всего немцев (которые начали процедуру), в коррупции, отказывался от обязательств, которые имеет его страна, и тому подобное.

Создавалось впечатление, что он хочет получить самое жесткое возможное решение – и если так, то он преуспел.

От мелкого вопроса о наблюдении за выборами дискуссия перешла к вопросам преследования оппозиции, политзаключенных, отсутствия свободы слова и тому подобное.

Когда Сеидов вышел из зала, абсолютное большинство депутатов комитета (то есть практически все, за редкими исключениями) проголосовали за то, чтобы исключить азербайджанцев из январской сессии вообще. А если не исправятся (а как говорится выше, они такого намерения не имеют) – то представителей Азербайджана на весь 2024 год лишат статуса членов ПАСЕ.

Такого решения в ПАСЕ не принимали еще никогда.

Вы спросите, почему вообще азербайджанцы идут на конфликт? Самое реальное, вопрос вовсе не в наблюдении за выборами. Это – лишь повод для обеих сторон, чтобы разжечь конфликт. А реальной причиной является то, что в Баку не воспринимают некоторые решения Страсбурга. Например, принятая на предыдущей сессии в октябре-2023 резолюция ПАСЕ по последней Карабахской войне разозлила Баку.

Как следствие, Азербайджан решил не просто отомстить ПАСЕ и Совету Европы, но и задумался над сохранением своего членства в организации.

Принятое комитетом политическое решение еще не является окончательным. Важно то, как его сформулируют в документе ("ЕвроПравда" будет следить за этим) и утвердят ли его в сессионном зале.

И чисто формально у ПАСЕ есть несколько путей. Обойтись без наказания Азербайджана уже невозможно – слишком высоко все подняли ставки.

Но, вполне вероятно, что Азербайджан сам выйдет из Совета Европы.

Некоторых пугает то, что это может вызвать цепную реакцию. Хотя вполне возможно, что "развал Совета Европы" ограничится выходом одного государства.

Надо отметить, что украинская делегация ведет себя в этой истории без ошибок. Мы не были среди инициаторов лишения Азербайджана полномочий (украинские депутаты вышли из зала в тот момент) и, насколько известно, не участвуем в голосованиях по этому поводу.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Азербайджан выталкивают из Европы: как ПАСЕ начала "войну" с Алиевым по российскому сценарию.