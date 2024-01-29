Как выйти из кризиса в отношениях между Киевом и Варшавой – взгляд из Польши

Масштабное потепление отношений между Польшей и Украиной было внезапно прервано в апреле 2023 года Ярославом Качиньским, который на съезде партии "Право и справедливость" объявил о блокировании импорта сельскохозяйственной продукции из Украины – без предупреждения украинской стороны.

Но визит в Киев нового премьер-министра Польши Дональда Туска должен дать старт процессам переосмысления отношений между нашими странами.

О самых острых проблемных вопросах в отношениях и путях их решения – в статье советника Европейского парламента Михала Матлака Убрать "благодарность" из отношений с Варшавой: польские размышления о визите Туска в Киев.

Среди самых острых проблем – возможность экспорта украинских сельскохозяйственных товаров в страны Евросоюза, а также участие украинских транспортных компаний на едином рынке ЕС.

Проблемы конкуренции с украинскими сельхозтоварами и вопрос блокирования границы были катастрофически использованы предыдущим польским правительством – не помогла и слишком нервная реакция Украины, как видно из заявлений президента Зеленского.

Решения здесь должны быть долгосрочными и гибкими.

В этой ситуации есть несколько возможных решений. В частности, Еврокомиссия сейчас обсуждает возможность введения квот на украинские товары в странах, где экономические сектора находятся под угрозой конкуренции со стороны Украины.

Другие варианты: введение повышенных требований к украинским компаниям или создание эффективной системы транзита через соседние страны.

За несколько месяцев до упадка украинско-польских отношений часто говорилось о возможности придания нашим отношениям нового содержания – по аналогии с франко-германским договором (Елисейский договор 1963 года, впоследствии обновленный в Аахене в 2019 году) или франко-итальянским договором (Квиринальский договор, 2021 год).

Ключевым должен стать сам факт принятия перспективного плана сотрудничества между Украиной и Польшей.

Правительства обеих стран должны регулярно обмениваться информацией о возможных угрозах и искать возможности синергии. Это может происходить в рамках восстановления Межправительственной украинско-польской комиссии по экономическому сотрудничеству, за что выступает президент Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота.

Зато Павел Коваль (уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины) и Ян Кшиштоф Белецкий (бывший премьер Польши. – Ред.) предлагают также совместные заседания правительств дважды в год и парламентов раз в год – хорошая символическая идея, чтобы показать стратегическое измерение взаимных отношений.

Они также предлагают включить польского заместителя министра в офис вице-премьера Украины по вопросам евроатлантической интеграции и его украинского коллегу в польское министерство по европейским делам.

Это позволит лучше координировать польско-украинское сотрудничество в контексте европейской интеграции.

В Евросоюзе существует значительная группа стран, которые скептически относятся к расширению – это не только Венгрия и Словакия, но и так называемая Атлантическая группа (Бельгия, Дания, Франция, Испания, Нидерланды и Ирландия), которая имеет целью "сбалансировать смещение центра тяжести ЕС на восток".

Не все страны этой группы готовы блокировать расширение ЕС, но такая вероятность существует.

Именно поэтому создание польско-украинской контактной группы по этому вопросу, о котором заявил президент Зеленский, является хорошим сигналом.

Сейчас целесообразным представляется Веймарский формат сотрудничества – можно представить, что формат сотрудничества между Польшей, Францией и Германией с участием Украины мог бы уравновесить "атлантистов" (и оставить Францию среди сторонников вступления Украины).

Безусловно, важнейшими сейчас также остаются военное сотрудничество и сотрудничество для решения исторических разногласий.

Подробнее – в материале Михала Матлака Убрать "благодарность" из отношений с Варшавой: польские размышления о визите Туска в Киев.