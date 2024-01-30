Пять причин начать переговоры о вступлении в ЕС с разделов об энергетике и окружающей среде

Несмотря на войну, Украине нужны быстрые и глубокие реформы на пути к членству в Евросоюзе.

Украина работает над адаптацией законодательства ЕС в рамках Соглашения об ассоциации с 2014 года, а в декабре прошлого года Евросоветом было принято историческое решение об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

О том, с каких именно разделов лучше начать переговоры – в колонке представительниц "Green Deal Ukraїna" Сюзанны Нис и Ольги Бондаренко, а также руководителя программы международного сотрудничества Forum Energii Мацея Заневича Почему официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начинаться с вопросов энергетики и климата.

Авторы колонки напоминают, что решение о начале официальных переговоров о вступлении должно быть принято на основе так называемых переговорных рамок, разработанных Европейской комиссией, что приведет к проведению первой межправительственной конференции Украина – ЕС о начале переговоров.

Законодательство Евросоюза разделено на шесть тематических блоков, охватывающих 35 переговорных разделов, например сельское хозяйство и развитие сельских территорий или окружающая среда и изменение климата.

"Наша Дорожная карта по энергетике и климату "Green Deal Ukraїna: Украина на пути к ЕС", опубликованная в декабре 2023 года, подробно объясняет шаги и процесс", – пишут Нис, Бондаренко и Заневич.

По их словам, авторы Дорожной карты настоятельно рекомендуют начать официальные переговоры с блока "Зеленая повестка дня", а в нем из разделов "Энергетика" и "Окружающая среда".

"На это есть пять очевидных причин", – добавляют эксперты.

Во-первых, Зеленый курс ЕС и энергетика являются сквозными вопросами в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и тому подобное.

Зеленый курс-2019 задает тон климатически нейтральной Европе, и ожидается, что любой новый член, любой близкий партнер ЕС будет соответствовать этому.

Во-вторых, Украина уже хорошо продвинулась в сфере энергетики: отчет Еврокомиссии по Украине в рамках пакета расширения ЕС (ноябрь 2023 года) подтверждает, что Украина имеет "хороший уровень" подготовки в энергетической сфере.

В-третьих, успешно заключенные разделы 15 (Энергетика) и 27 (Окружающая среда и изменение климата) в значительной степени будут способствовать созданию прозрачных и надежных правил. А это, в свою очередь, будет способствовать привлечению частных инвестиций в энергетику и инфраструктуру, для "зеленого", низкоуглеродного восстановления.

В-четвертых, приоритизация энергетики и климата является мостом между насущными краткосрочными потребностями (энергетическая безопасность, а также восстановление и реконструкция) и неотвратимостью переговоров о членстве в ЕС.

Дальнейшее продвижение в уже хорошо проработанном вопросе означает также открытие возможности сближения с ЕС в вопросах энергетики

И наконец, в-пятых, более тесная интеграция в сфере энергетики и климата является взаимовыгодной. Она облегчит торговлю энергией, а это должно привести к снижению ее стоимости.

"Однако не следует забывать о таких вызовах, как система торговли выбросами, надлежащий рынок электроэнергии, неэффективные государственные компании, достижение целей по доле возобновляемых источников энергии и энергоэффективности: они существуют, и такие проекты, как "Green Deal Ukraїna", как раз и призваны помочь найти им решение", – отмечают авторы колонки.

Подробнее – в колонке Сюзанны Нис, Ольги Бондаренко и Мацея Заневича Почему официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС должны начинаться с вопросов энергетики и климата.