Как ожидаемое решение Суда ООН может закрепить за РФ статус международного преступника

Среда 31 января может стать действительно историческим днем для Украины.

В Гааге, во Дворце мира, в этот день объявят решение по существу в нашем первом деле против РФ в Международном суде ООН. Решение суда уже готово, согласовано и напечатано; украинская делегация уже прибыла в Нидерланды, чтобы услышать суд лично.

О том, чего ждать от Суда ООН и как отличить "зраду" от "победы" после того, как решение станет публичным – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Суд ООН вынес первое решение против Кремля. Объясняем, что там будет и чего не стоит ожидать.

Этот иск Украины против РФ датирован 2017 годом, хотя эпизоды, которые легли в основу нашего первого дела против России в Гааге, датированы 2014-15 годами.

Украинское правительство подготовило иск о нарушении сразу двух конвенций: Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в эпизодах, касающихся действий РФ на Донбассе, и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации относительно нарушений во время оккупации Россией Крыма.

Стороннему наблюдателю может казаться, что "расовая дискриминация" – это наименее подходящее определение для действий РФ, и что эта часть иска может быть самой проблемной. Мы с русскими действительно разные – но при чем здесь раса? Однако на самом деле именно по этой конвенции победа Украины является наиболее уверенной. Потому что несмотря на название, эта конвенция ООН предусматривает запрет притеснений и ограничений также по национальному и этническому признакам, а таких примеров в оккупированном Крыму просто множество.

Запрет Меджлиса по явно надуманным обвинениям, которые РФ так и не смогла подтвердить в суде – самый яркий пример, который практически гарантирует нам победу в Гааге по этой конвенции.

Есть узкие места, к сожалению, и в этой конвенции. Ни мы, ни независимые международные наблюдатели не имеют доступа в Крым.

Но самой слабой представляется позиция Киева по финансированию терроризма на Донбассе.

Ведь мы же сами с 2014 года постоянно утверждали, что никаких "ДНР" или "ЛНР" не существует.

Что это не "апалченцы", а вооруженные формирования, действующие под прямым контролем РФ и при участии офицеров российской армии и спецслужб. И это противоречит целям конвенции, на которую ссылается Украина.

Именно это противоречие использовала Россия, чтобы разбить украинские обвинения.

Однако и по этой конвенции Россия наверняка не получит победы. Потому что как минимум эпизод с "Буком", который сбил авиалайнер MH17, подпадает под определение финансирования терроризма.

Россия поставила на неподконтрольную Украине территорию средство совершения теракта и эвакуировала его обратно в РФ. Да и имеющееся решение национального суда Нидерландов об обстоятельствах этого преступления должно помочь Суду ООН стать на нашу сторону.

Надо еще раз подчеркнуть: решение Суда ООН почти гарантированно не будет односторонним. Суд сможет удовлетворить лишь часть украинского иска. И это было известно с самого начала процесса.

Сверхзадача юристов Украины, достижение которой будет достаточным, чтобы поздравлять их с победой – это частичное признание вины России по каждой из двух конвенций.

Надо также осознать, что хотя Международный суд – это не орган уголовной юстиции, и его решение не способно посадить Путина, Лаврова или Шойгу за решетку, но значение этой победы является незаурядным. Это будет первое обязательное для признания всем миром решение о том, что Российское государство является международным преступником еще с 2014 года.

Потому что до сих пор таких решений не существовало!

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Суд ООН вынес первое решение против Кремля. Объясняем, что там будет и чего не стоит ожидать.