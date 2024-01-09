Исследование: Экспорт из ЕС в Россию упал до 37% от довоенного уровня

По данным Мюнхенского института экономических исследований Ifo, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале 2022 года экспорт ЕС в Россию упал до 37% от довоенного уровня.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Одной из причин все еще высокого объема экспорта в Россию является то, что только 32% всех товаров из ЕС подпадают под санкции.

"Что касается предметов роскоши, то, например, экспорт шампанского в Россию подпадает под санкции, но не просекко", – заявила во вторник Феодора Тети, заместитель руководителя Центра внешней торговли Ifo.

Кроме того, многие товары из ЕС, попавшие под санкции, могут поставляться в Россию опосредованно через третьи страны, как свидетельствуют оценки новой базы данных санкций Ifo.

По данным Института Ifo, около трети санкционных товаров отсутствуют в России по сравнению с довоенным периодом из-за экспортных ограничений ЕС и других западных стран.

Для России Китай является важнейшей альтернативной страной происхождения санкционных продуктов: 61% этих товаров происходит из Китая. В 2021 году эта доля составляла лишь 35%.

13% всех товаров, попавших под санкции Запада, поступают в Россию из Турции – в 2021 году это было чуть менее 3%.

Из Армении Россия сейчас также получает небольшую долю – около 1% – всех санкционных товаров. За этот же период экспорт из ЕС в Армению удвоился.

"В случае с Китаем увеличение экспорта в Россию можно по крайней мере частично объяснить ростом внутреннего производства. Однако в случае Турции и Армении внезапное и резкое увеличение экспорта в Россию вызывает подозрения в уклонении от санкций", – сказала Тети.

Согласно последним данным Федерального статистического ведомства, немецкий экспорт в Россию за год упал примерно на 38% до около 0,8 млрд евро в ноябре 2023 года. Соответственно, в ноябре Россия заняла 16-е место среди важнейших стран назначения для немецкого экспорта за пределами ЕС. В феврале 2022 года, за месяц до нападения на Украину, Россия была на 5-м месте.

Напомним, Совет Европейского Союза 18 декабря завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.

12-й пакет санкций предусматривает запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из России.

В декабре премьер-министры Литвы, Латвии и Эстонии подписали совместную декларацию о едином региональном применении санкций Европейского Союза против России и Беларуси, чтобы уменьшить риски обхода ограничений.