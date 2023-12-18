Официально: ЕС принял 12-й пакет санкций против России

Совет Европейского Союза в понедельник, 18 декабря, завершил процесс принятия двенадцатого пакета санкций против России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в заявлении Совета ЕС.

12-й пакет санкций предусматривает запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу бриллиантов из России. Запрет, ранее согласованный на уровне "Группы семи", начнет действовать с 1 января 2024 года; ограничения в отношении российских бриллиантов, обрабатываемых в третьих странах, будут внедряться с 1 марта по 1 сентября 2024-го.

Санкционный пакет также предусматривает, что экспортеры из ЕС на договорной основе будут запрещать реэкспорт в Россию и для использования в РФ секретных товаров и технологий, когда заключают соглашения с третьими странами.

В перечень товаров, экспорт которых в РФ запрещен, добавили химикаты, литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и серводвигатели для беспилотников, станки и детали машин и механизмов.

Евросоюз вводит дополнительные ограничения на импорт чугуна и шпигата, медных проволок, алюминиевых проволок, фольги, труб и проката общей стоимостью 2,2 миллиарда евро в год, а также запрещает импорт сжиженного пропана с 12-месячным переходным периодом. При этом периоды постепенного сокращения импорта отдельных видов металлопродукции продолжаются.

В то же время Совет ЕС добавил исключение из ограничений на ввоз из России предметов личного пользования – ранее их могли конфисковать на таможне – и для автомобилей с дипломатическими номерами. Что же касается обычных авто, страны ЕС могут разрешить их въезд, если те не продаются и используются исключительно в личных целях.

Отдельный блок санкционных решений ЕС в 12-м пакете касается усиления действующих ограничений.

Евросоюз распространяет запрет на транзит через Россию на все товары военного назначения, запрещает гражданам России владеть, контролировать или занимать любые должности в руководящих органах юрлиц, которые предоставляют криптовалютные услуги россиянам. Также действующий запрет на предоставление лицам РФ услуг распространяется на предоставление программного обеспечения для управления предприятиями и программного обеспечения для промышленного дизайна и производства.

Евросоюз также вводит требование сообщать о переводе средств за пределы ЕС любым юридическим лицом в пределах ЕС, связанным с юрлицом из России или российским гражданином либо физическим лицом, проживающим в России.

В ЕС ужесточаются требования по соблюдению потолка цен на нефть, в частности с тем, чтобы лучше определять суда и субъекты, которые помогают России обходить это ограничение. Компании из ЕС, которые продают танкеры третьим сторонам, должны сообщать об этом в ЕС.

Кроме того, согласно решению Совета ЕС, Швейцария присоединится к ограничительным мерам по импорту железа и стали из России и комплексу мер импортного контроля, которые практически эквивалентны мерам ЕС.

Расширились также индивидуальные санкционные списки. В них ЕС добавил 29 новых субъектов, которые непосредственно поддерживают военно-промышленный комплекс России, в том числе и из третьих стран, а также "значительное количество дополнительных физических и юридических лиц".

Напомним, в решении саммита ЕС, опубликованном 14 декабря, содержалась фраза о том, что ЕС "приветствует принятие" 12-го пакета санкций против России. Но позже стало известно, что юридическая договоренность еще не была достигнута, и ее блокировала Австрия из-за объявления банка Raiffeisen международным спонсором войны.