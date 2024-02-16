Как преодолеть сопротивление трампистов по военной помощи Украине

В свое время Черчилль говорил, что американцы всегда примут правильное решение после того, как перепробуют все остальные.

Похоже, таким путем пошли в Конгрессе США в вопросе одобрения помощи для Украины.

Сенат уже вышел на правильную опцию и поддержал помощь. Однако ситуация с Палатой представителей ожидаемо намного сложнее.

Подробнее об американской предвыборной "кухне", которая тормозит одобрение помощи Украине, – в статье директора Центра "Новая Европа" Алены Гетьманчук Заложники атаки на Байдена: что мешает Украине получить финансирование от США.

Основным из вызовов и в дальнейшем остается то, как в принципе поощрить спикера Конгресса Майка Джонсона, который не скрывает своей постоянной коммуникации (координации?) с Дональдом Трампом, заставить поставить этот вопрос на голосование в принципе.

Для Джонсона это не просто о лояльности вероятному будущему президенту, это и о сохранении кресла спикера Палаты, о котором еще год назад малоизвестный конгрессмен из специфического в политическом смысле штата Луизиана не мог всерьез даже и мечтать.

Формально, напомню, Джонсон утверждает, что без решения вопроса американской границы не будет поддержки защиты и границ Украины.

Однако есть основания сомневаться в правдивости этих аргументов. Напомним, что совсем недавно он пытался вынести на голосование как раз отдельный пакет помощи Израилю – без решения вопросов и границы, и помощи Украине.

Определенный процент вероятности, что помощь будет проголосована в Палате, остается и в дальнейшем.

Процедура ходатайства (dispatch petition) позволяет поставить тот или иной законопроект на голосование в обход руководства Палаты представителей, но для этого нужны будут и голоса отдельных республиканцев.

Но, будем надеяться, что конгрессменам не придется делать такой шаг и раскалывать Республиканскую партию.

Обидно в этом признаваться, но мы, к сожалению, оказались в ситуации, когда даже разделенная Республиканская партия является более выгодной для Украины, чем партия, объединенная вокруг экс-президента Дональда Трампа и его идей.

Что вся эта история означает в более широком предвыборном контексте и на что стоит обратить внимание Украине?

Вызов, который бросили республиканцы – это вызов не Украине, а лидерству президента Джо Байдена.

Все, что делают Трамп и его сообщники – это на самом деле системные попытки доказать, что Байден не способен – ни физически, ни умственно, ни харизматично – проявить лидерство, присущее лидеру свободного мира, а все, чего он касается, превращается в хаос и внутри страны, и на международном уровне.

Пока Украина ведет борьбу за свое выживание, Байден и Трамп ведут борьбу совсем другого сорта.

Американцам вряд ли нравится то, чтобы их страна выглядела как посмешище на международной арене. Недаром даже Трамп постоянно апеллирует к тому, что из-за Байдена все в мире смеются над США.

Украина должна максимально воспользоваться этим фактом и в контексте невыгодного для нее, но потенциально приемлемого для Трампа, переговорного урегулирования. Ведь ничто не способно сделать из Америки большее посмешище, чем попытки Белого дома просто принять условия Путина. Об этом нужно говорить уже и громко.

Предлагаемый в свое время Рейганом "peace through strength" (мир через силу) до сих пор находит поддержку и у трампистского крыла партии.

И в дальнейшем настаиваю, что нам нужен более мощный голос Тайваня, а также других стран региона в Соединенных Штатах, который бы подчеркивал взаимосвязь между тем, как завершится война в Украине, и что будет делать дальше Китай. Пока что часть Республиканской партии такой связи предпочитает не видеть или искренне не видит.

Подробнее – в материале Заложники атаки на Байдена: что мешает Украине получить финансирование от США.