Почему Украина до сих пор далека от взаимопонимания с Польшей по разблокированию границы

Недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль озвучил "План взаимопонимания", с помощью которого в украинском правительстве надеются решить проблемы с Польшей (по крайней мере, в аграрной сфере) и наконец разблокировать границу.

Правда, и здесь прорыва не произошло – польское правительство де-факто отвергло украинские предложения.

О том, что предложил Киев и что не так с этими предложениями – в колонке эксперта в сфере украинско-польской торговли Юлия Зори и редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу. Далее – краткое ее изложение.

Шаг 1. Украина соглашается на дополнительные ограничения на мясо птицы, яйца, сахар. А также подтверждает готовность действия механизма верификации зерна, кукурузы, подсолнечника и рапса.

Авторы отмечают, что о жалобах польских фермеров на украинскую курятину или куриные яйца слышать не приходилось. И это неудивительно: в предыдущие годы благодаря дешевому украинскому зерну эти отрасли продемонстрировали немалый скачок, усилив конкуренцию на рынках.

Однако все это мало интересует тех фермеров, которые сейчас блокируют границу. И получается, что этими предложениями Украина просто "стреляет себе в ногу", отмечают эксперты.

"Что касается предложений о продлении действия механизма верификации, то проблема заключается в том, что среди польских фермеров есть огромный скепсис относительно его эффективности", – пишут Зоря и Панченко.

Шаг 2. Обращение в Еврокомиссию с предложением провести безотлагательный скрининг кластеров, в которые входят аграрная политика и транспорт... Это нужно для того, чтобы раз и навсегда снять манипуляции относительно качества...

Авторы колонки не понимают, что это может дать польским фермерам.

Они напоминают, что одним из аргументов протестующих являются претензии к качеству украинской продукции. Доказывать обратное должна Украина, и никакой скрининг от Еврокомиссии здесь не поможет.

Но и без скрининга понятно, отмечают Зоря и Панченко, что украинские фермеры нескоро перейдут на стандарты ЕС.

Шаг 3. Предлагаем польскому правительству принять совместное обращение к Еврокомиссии с призывом остановить российский аграрный экспорт в ЕС.

"И хотя этот пункт напрямую не касается ни требований фермеров, ни качества и ценообразования украинской продукции, это, безусловно, правильная инициатива", – считают авторы колонки.

Шаг 4. Предлагаем создать Трехсторонний штаб: Украина, Польша, Европейская комиссия с участием министров, аграрных ассоциаций. Мы должны работать круглосуточно, чтобы оперативно решать все недоразумения.

Этот пункт также для авторов колонки не выглядит реалистичным.

Им сложно представить штаб из аграрных министерств, Еврокомиссии, аграрных ассоциаций, который должен работать круглосуточно, чтобы решать "все недоразумения".

Кроме того, блокада границы уже давно вышла за пределы аграрного спора двух стран.

Шаг 5. Правительство Украины требует "решить все недоразумения" до 28 марта, иначе украинское правительство угрожает заблокировать пункты пропуска еще и со своей стороны.

Вряд ли в нынешних условиях этот шаг сильно напугает Польшу. И одновременно – вряд ли приблизит страны к взаимопониманию в таком важном для нас вопросе.

Итак, чтобы помочь польскому премьеру разблокировать границу, Украина должна реализовать мощную коммуникацию с польским обществом о том, что агросектор Украины никоим образом не виноват в плохом финансовом положении польских фермеров, а виновата в этом бездеятельность предыдущей власти.

Это можно доказать простыми, всем понятными арифметическими расчетами. Польше и ЕС, наоборот, стратегически выгодно сотрудничать с Украиной.

Подробнее – в колонке Юлия Зори и Юрия Панченко Украинский монолог: почему правительственный план разблокирования границы не заинтересовал Польшу.