Болгария не отказалась от идеи судиться с "Газпромом"

Правительство Болгарии не отказалось от возможности судиться с российским "Газпромом" за прекращение поставок газа через два месяца после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Об этом Euractiv Bulgaria сообщили в Министерстве энергетики страны, пишет "Европейская правда".

"Сейчас болгарское правительство готовит юридический анализ, чтобы решить, подавать ли арбитражный иск за нанесенный ущерб", – сообщили в ведомстве.

Болгарская государственная компания "Булгаргаз" уже выбрала международную юридическую фирму, которая будет представлять страну в коммерческом арбитраже в секторах поставок нефти, газа и СПГ.

"Газпром" прекратил поставки газа в Болгарию и Польшу в конце апреля 2022 года, поскольку обе страны отказались открывать рублевые счета в "Газпромбанке".

Ранее "Газпром" вернул платеж "Булгаргазу" в долларах, хотя контракт между двумя сторонами определял расчеты в этой валюте.

Министерство энергетики Болгарии сообщило изданию, что "Булгаргаз" считает этот спор одним из ключевых приоритетов для компании.

"Целью юридического анализа (действий "Газпрома". – Ред.) является определение различных вариантов развития событий по каждому возможному сценарию и определение наилучшей стратегии, которой следует придерживаться для защиты интересов болгарской компании", – заявили в "Булгаргазе".

Подготовка предварительной оценки ущерба, нанесенного действиями "Газпрома" против Болгарии, также находится в стадии завершения.

В июне прошлого года стало известно, что Министерство энергетики Болгарии готовит арбитражный иск против "Газпрома" за приостановку поставок газа в апреле 2022 года.

Болгария пыталась возобновить контакты с "Газпромом" и просила возобновить поставки газа, но российская компания отказалась дать четкий ответ.