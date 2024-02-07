Почему Украине не удалось выиграть у России в Международном суде в Гааге

На прошлой неделе Международный суд ООН в Гааге принял два решения по делам против России не в пользу Украины, а к тому же по крайней мере одно из них способно нанести прямой вред нашему государству.

Однако, трагедии не произошло. Хотя мы и не достигли желаемого успеха в Гааге, но юридически этот результат не является "поражением". Впрочем, государству действительно придется менять стратегию. Потому что это, к сожалению, не последнее дело, результат которого может нас разочаровать.

О том, почему же мы не смогли достичь успеха в Гааге, были ли эти иски ошибочными и заранее проигрышными и не является ли это показателем более глубоких изменений читайте в детальном разборе редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Провал Украины в Гааге: почему мы перестали выигрывать суды с РФ и что придется изменить. Далее – краткое его изложение.

По Конвенции о запрете геноцида Украина формально прошла на следующий этап, к рассмотрению дела по существу.

Отбросив обвинения против РФ, Суд ООН продолжит рассмотрение иска в части утверждений Украины, что она точно не совершала геноцида на Донбассе.

На самом деле этот вариант для Украины является точно не худшим.

Потому что если мы получим решение в свою пользу и его формулировки будут достаточно четкими, то это впервые с 2014 года даст Украине неопровержимые (не политические, а юридические!) аргументы противодействия российской пропаганде. Потому что сейчас РФ успешно продвигает в мире миф о том, что Киев преследовал россиян на Востоке, и Москва была вынуждена вмешаться.

А в том, что мы выиграем в этом абсурдном процессе, нет больших сомнений. Отсутствие как "народов Донбасса", так и "геноцида" со стороны Украины подтверждено многими институтами ООН. Лишь бы Суд дошел до решения по существу дела.

А во втором деле – так называемом "Большом деле" – Россию формально признали виновной в нарушении обеих конвенций – о запрете финансирования терроризма и о запрете этнической/расовой дискриминации.

"ЕвроПравда" публиковала статью представителей команды Украины в Суде ООН по этому поводу.

Однако, в "Большом деле", и в деле о геноциде Суд отверг большинство украинских позиций и тезисов о российских международных преступлениях в адрес РФ. И, что самое важное, он отверг ключевые обвинения Украины, которые, собственно, были основой и причиной жалобы в Международный суд.

Столь негативное для Украины решение стало разочарованием.

С другой стороны, Суд признал Россию нарушительницей международного права, и это тоже надо учитывать. Просто масштабы этого признания – меньше, чем рассчитывал Киев.

Отклонив украинские иски, Суд нигде не признал правоту и корректность действий России. В основном речь идет о том, что он не может рассматривать обвинения Украины по существу.

Впрочем, по эпизодам относительно преследования украинцев и особенно крымских татар в Крыму в рамках "Большого дела" наш иск отклонили именно содержательно. И это создает реальные проблемы.

У России появился убийственный аргумент против всех доводов Украины о массовых, системных нарушениях в Крыму на этническом основании. Потому что они получили решение Суда ООН, которое сложно чем-то перебить.

Киеву надо уже сейчас готовить новую стратегию действий и коммуникации "привычных" крымских проблем. Хотя далеко не факт, что эта стратегия будет работать лучше предыдущей.

Это – самое очевидное следствие нашего провала в Суде ООН.

Похоже, что мы действительно стали заложниками того, что большинство судей МС ООН являются сторонниками консервативного, а не креативного (как это сделала Украина), прочтения норм международного права. И не факт, что другие аргументы их бы убедили.

Поэтому появилась необходимость также пересмотреть подходы Украины к международным процессам.

Кроме того, сложно избавиться от предположения, что одна из причин – общее изменение отношения к Украине в мире. Ведь безусловная поддержка Киева миром, к сожалению, осталась где-то в 2022 году.

Подробнее – в материале Провал Украины в Гааге: почему мы перестали выигрывать суды с РФ и что придется изменить.