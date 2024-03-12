В Бундестаге предупредили о дефиците кадров и недофинансированности немецкой армии

Уполномоченная Бундестага по делам вооруженных сил Ева Хёгль в отчете за 2023 год отметила "важные признаки переломного момента" в развитии Бундесвера, но призвала к "существенному улучшению его кадрового, материального и инфраструктурного обеспечения".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

По оценке Хёгль, в конце 2023 года в Бундесвере служили 181 514 солдат, что на 1537 меньше, чем годом ранее. Набор в немецкую армию сокращается, тогда как количество вакансий растет, говорится в отчете.

"Результат этих негативных тенденций: Бундесвер стареет и сокращается", – пишет уполномоченная Бундестага и прогнозирует, что при нынешних подходах цель увеличения численности личного состава Бундесвера до 203 тысяч солдат к 2031 году "не может быть достигнута".

Хёгль также указала на недостатки в оснащении Бундесвера: несмотря на масштабные закупки и заказы, "не хватает боеприпасов и запасных частей, меньших материалов, таких как приборы ночного видения, и крупной техники, такой как танки и системы противовоздушной обороны".

В отчете, в частности, указывается, что дефицит техники возник из-за активных поставок оружия Украине для поддержки в полномасштабной войне против РФ.

Отдельно уполномоченная парламента Германии призвала обратить внимание на состояние казарм, многие из которых запущенные, имеют полуразрушенные жилые помещения.

Напомним, сразу после начала полномасштабного вторжения России против Украины в феврале 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц заявил в Бундестаге о "поворотном моменте" и объявил о создании специального фонда для усиления Бундесвера на сумму 100 миллиардов евро.

В прошлом году Ева Хёгль выступила за общественно-политическую дискуссию о возможном введении нового вида призыва.