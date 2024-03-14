Как именно Брюссель планирует вести с Украиной переговоры о ее вступлении в ЕС

На пути Украины к вступительным переговорам с Евросоюзом пройден еще один важный этап.

Еврокомиссия, после некоторых колебаний и попыток затормозить процесс, все же передала государствам-членам проект так называемой "переговорной рамки" – регламента будущего вступительного процесса, который будет общим для Украины и Молдовы.

О том, каким Еврокомиссия видит "переговорный" путь Украины для вступления в Евросоюз – в детальном анализе непубличного документа от редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Киеву готовят албанский путь в ЕС. Детали решения о формате вступительных переговоров с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

Еврокомиссия вообще решила "не изобретать велосипед". По сути, украинский документ скопировали с последней на данный момент рамки, действующей для Албании и Северной Македонии (эти два государства ЕС рассматривает как единую группу, ровно как Украину с Молдовой).

Между нашим и "балканским" документами отличных положений на 20 страниц текста. Остальное – дословная копия, где меняется лишь название страны-кандидата.

Важная деталь: "албанскую рамку" Брюссель утвердил в 2020 году, и она тогда была принципиально новой. Но опыт Албании и Северной Македонии не вдохновляет: ЕС согласился начать переговоры с ними только через два года после утверждения рамки, только в 2022-м.

В Киеве и в Брюсселе убеждают, что с Украиной такой паузы не ожидается.

"Есть два сценария. Менее реальный – что мы начнем уже в марте. Более реальный – что межправительственная конференция состоится в июне, после европейских выборов", – недавно объяснял "ЕП" высокопоставленный чиновник ЕС, который общался на условиях анонимности (выборы в Европарламент состоятся 6-9 июня).

Выбор "албанской рамки" имеет для нас и преимущества, и недостатки.

Плюс для Украины – это уверенность в том, что переговоры в принципе начнутся, и это произойдет очень скоро. Сейчас и в Киеве, и в Брюсселе говорят, что план № 1 – это старт переговоров в июне.

А минус для Украины – это недостаточная амбициозность старого подхода к переговорам.

Подготовленная Брюсселем рамка не создает никаких оснований надеяться на то, что переговоры будут молниеносными – вряд ли их можно будет завершить за несколько лет.

К счастью, сейчас идет подготовка дополнительных изменений в процесс, которые должны облегчить евроинтеграцию Украины. Но так же нет и гарантий успеха.

Многое зависит и от Украины, которая должна проводить реформы.

Киеву придется разработать и согласовать с Евросоюзом три плана реформ (с критериями оценки): сфер судопроизводства и юстиции, свободы, безопасности; функционирования демократических институтов; сферы государственного управления.

Именно от этих трех направлений реформ будут зависеть переговоры в целом.

А в дополнение к тому Украина должна доказывать Брюсселю свое стремление преодолевать коррупцию в каждой отдельной сфере.

Еще одна важная деталь: рамка очень четко предусматривает "наказание" для Украины в случае, если государство будет демонстрировать "откат" в реформах по фундаментальным вопросам – вплоть до замораживания переговоров по отдельным главам или в целом.

Но даже при идеальном проведении реформ в ЕС сохраняется принцип консенсуса – а значит, например, венгерский премьер Виктор Орбан сможет злоупотреблять правом вето.

Хотя есть инициатива, способная уменьшить уровень искусственных претензий от соседей.

Уже на следующей неделе на Совете министров ЕС по общим вопросам будут обсуждать немецко-словенскую инициативу (которую поддерживают также другие крупные члены ЕС) об изменении "методологии расширения", то есть принципа принятия решений, касающихся расширения. Эта инициатива предполагает, что для открытия переговорных глав будет достаточно решения квалифицированного большинства.

Подробнее – в материале Киеву готовят албанский путь в ЕС. Детали решения о формате вступительных переговоров с Украиной.