Спикер Джонсон пообещал разблокировать помощь Украине, но с принципиальными изменениями

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в общении с сенаторами-республиканцами в среду сказал, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в существенно ином виде, чем уже одобренный Сенатом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Hill.

По словам сенаторов, которые были на обсуждении, Джонсон выдвинул идею, что проект Палаты представителей может предложить поддержку в виде кредита или ленд-лиза из соображений защиты интересов американских налогоплательщиков.

Потенциальный новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Кроме того, Джонсон говорил о создании инструмента вроде такого, как уже предлагал республиканец Майк Маккоул, который позволил бы конфискацию российских суверенных активов и передачу средств от ликвидированного имущества в фонд для поддержки Украины.

При этом Джонсон не упомянул, намерен ли снова включать в этот проект какие-то нормы относительно южной границы США, которые могут снова оказаться "красной линией" для демократов.

Сенатор Джон Корнин, один из тех республиканцев, которые голосовали в феврале за уже одобренный Сенатом пакет со средствами на поддержку Украины, говорит, что после этой дискуссии с Джонсоном оптимистично настроен по поводу того, что Палата представителей наконец одобрит какое-то решение с помощью для Украины.

"Я услышал, что спикер теперь говорил "Мы не оставим Украину с пустыми руками", или слова примерно того же содержания", – отметил он.

Сенатор Кевин Крамер также сказал, что Майк Джонсон четко выразил намерение помочь Украине.

"Он достаточно четко сказал об этом", – прокомментировал Крамер слова Джонсона о потенциальном проекте с ленд-лизом и законодательством для конфискации российских активов для наполнения фонда поддержки Украины.

Республиканец Линдси Грэм после встречи также сказал, что настроен очень оптимистично.

Сам Джонсон в общении с репортерами вечером в среду сказал, что "будет работать над согласием Палаты представителей" относительно решения для поддержки Украины и понимает важность этого.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится на Украине... и пойдет дальше в Европу... В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", – сказал Джонсон.

В то же время он добавил, что то, о чем в итоге договорится Палата представителей, может выглядеть не так, как проект, принятый Сенатом.

Напомним, министр юстиции Денис Малюська заявил, что в правительстве Украины готовы согласиться на финпомощь от США в кредит, чтобы ускорить ее одобрение в Конгрессе.

В Государственном департаменте США, комментируя идею о помощи в виде кредита, заявили, что "обременять Украину миллиардным внешним долгом" в условиях полномасштабной войны неуместно.