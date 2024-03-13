В уряді готові погодитись на фіндопомогу від США в кредит, щоб прискорити її схвалення в Конгресі

Міністр юстиції Денис Малюська під час візиту до США заявив про "досить оптимістичні" сигнали від американських законодавців щодо ухвалення додаткової допомоги Україні й висловив готовність Києва погодитись на фінансову допомогу в кредит.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters, Малюська сказав на пресконференції у Вашингтоні.

За словами міністра, він із заступницею Іриною Мудрою зустрівся з великою кількістю членів Конгресу США, й ті запевнили, що розуміють важливість подальшої допомоги Україні.

"Ми закликаємо відкласти будь-які розбіжності або політичні суперечки, спрямовані на внутрішні потреби, оскільки ми бачимо, що в обох таборах – і республіканців, і демократів – всі згодні з тим, що підтримка повинна бути надана", – сказав Малюська.

Голову Мін’юсту також попросили відповісти на запитання про пропозицію перетворити 8,5 мільярдів доларів макрофінансової допомоги з пакета підтримки України на позику.

Він відповів, що остаточне рішення буде за Міністерством фінансів України й Київ, безумовно, віддав би перевагу безповоротній допомозі, але, найімовірніше, прийме таку пропозицію.

"Якщо такого роду дискусії будуть затримувати процес надання фінансової допомоги, то відкладімо дискусії в бік і візьмімо те, що дають", – додав Малюська.

Раніше ЗМІ повідомили, що спікер Палати представників США Майк Джонсон та голови ключових комітетів Палати представників від республіканців, які займаються питаннями національної безпеки, працюють над розробкою власного пакету допомоги Україні. Серед пропозицій, що обговорюють, – розглядати частину невійськової допомоги як вид кредиту.

У Державному департаменті США на це заявили, що "обтяжувати Україну мільярдним зовнішнім боргом" в умовах повномасштабної війни не є доречним.