Какой креативный план конфискации активов РФ предлагает Британия

Сейчас большинство западных стран боятся прецедента конфискации замороженных активов РФ в интересах Украины и готовы передавать Киеву только прибыль из них.

Однако министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон предлагает хоть и экстравагантное, но одновременно и более приемлемое для западных стран решение этой дилеммы.

Фактически замороженные государственные активы РФ предлагается "принудительно одолжить" Украине – эти средства российские власти (очевидно, уже новые) смогут получить после выплаты всех компенсаций Киеву.

О том, что меняет такой план для Украины и каковы шансы, что он будет реализован читайте в статье директора Центра Днестровского Ивана Городисского и экономиста-международника Руслана Фогела Принудительный "заем": что стоит за новой инициативой Великобритании о конфискации активов РФ. Далее – краткое ее изложение.

Десять ведущих юристов-международников обратились в открытом письме к государствам "Группы семи" и заявили, что конфискация российских государственных активов в качестве компенсации за ущерб, причиненный в результате противоправного поведения России, была бы законной.

Однако, насколько бы обоснованным ни было такое решение с юридической точки зрения, его принятие зависит от общей политической воли государств, контролирующих активы РФ. И такой воли, прежде всего со стороны государств-членов ЕС, пока не видно.

За десятилетия глобализации принцип суверенных иммунитетов приобрел более широкое значение, чем исключение имущества одних государств из-под судебной юрисдикции других государств, а стал гарантией стабильности и предсказуемости международной экономики.

И разрушение системы этих гарантий может иметь далеко идущие последствия.

Чего, собственно, и опасаются экономисты и центральные банки.

В начале года эксперты Reuters предложили новый подход к использованию замороженных активов РФ – выпуск так называемых репарационных облигаций (reparation bonds). Эти облигации могли бы быть обеспечены будущими репарационными выплатами от России и стать альтернативой прямой конфискации резервов Центробанка РФ.

Это предложение могло так и остаться на уровне экспертного обсуждения, однако нашло неожиданного сторонника – министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона.

Главным юридическим преимуществом плана с "репарационными облигациями" является то, что согласно ему суверенные российские активы будут конфискованы только в случае, если Россия откажется выплачивать репарации Украине. А когда они будут выплачены, то будут направлены на покрытие привлеченных под эти облигации средств.

Также это позволит избежать рисков подрыва доверия к доллару и евро как резервным валютам – риск, о котором заявляют представители Европейского центрального банка.

Этот план не является безупречным. Уже можно предположить, что будут высокие процентные ставки по облигациям из-за неопределенности, выплатит ли Россия репарации и будет ли легитимной конфискация этих активов. Эти же риски, вероятно, заставят Украину делать значительный дисконт для инвесторов в облигации: продавать ниже номинала, зато погашать в полном объеме вместе с процентами.

Все это удорожает выпуск этих облигаций для Украины и ставит под сомнение финансовую выгоду такого плана для нее. Однако не делает его невозможным.

Разнообразие различных планов по работе с российскими активами (например, выпуск "репарационных облигаций") является свидетельством отсутствия общего видения.

А это, в свою очередь, означает, что процесс конфискации и использования российских активов будет длительным.

Наиболее вероятным сценарием является то, что в этом году будет принято лишь решение об использовании доходов от активов Центробанка РФ в интересах Украины. В украинском правительстве тоже признают это наиболее реалистичным сценарием.

Подробнее – в материале Ивана Городисского и Руслана Фогела Принудительный "заем": что стоит за новой инициативой Великобритании о конфискации активов РФ.