Почему украинские медиа и государство должны прекратить называть Путина "президентом"

Группа изданий "Украинская правда" больше не будет употреблять слово "президент" в отношении Владимира Путина.

Это изменение обосновано. И – забегая вперед – оно важно не только с моральной стороны, но и для дальнейшего наказания российского правителя за международные преступления, которые он совершил, находясь на посту, и которые поддержало подавляющее большинство российских граждан.

Подробное объяснение нашего решения – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко Мы больше не называем Путина "президентом". Объясняем, почему и какое это имеет значение. Далее – краткое ее изложение.

Есть ряд обстоятельств, которые политически подрывают легитимность Путина.

Это, в частности, то, что он не имел права выдвигать свою кандидатуру на третий подряд президентский срок. Путин провел юридически крайне сомнительные поправки в конституцию РФ, которые устанавливали, что правило о двух сроках подряд не будет распространяться на него.

Это и безумные нарушения во время выборов.

Оппозицию в России (как и в Беларуси) "зачищали" очень давно, не оставляя альтернатив Путину, кроме карикатурных и вполне подконтрольных Кремлю партий вроде коммунистов, ЛДПР или "Справедливой России". Но сейчас страх Путина перед оппонентами завел его еще дальше и заставил вычеркнуть из бюллетеней всех неподконтрольных власти кандидатов. Да и об убийстве Навального не стоит забывать: какое бы (небезосновательно) отношение к нему ни было в Украине, но его смерть стала еще одним камнем, разбивающим легитимность путинского режима.

Правила голосования перед выборами изменили, добавив электронное и предварительное голосование, которые в России уже считали дискредитированными. А журналистские расследования по математическим моделям, которые идентифицируют наиболее откровенные "вбросы", свидетельствуют, что от трети до половины голосов на "выборах Путина", скорее всего, были дорисованы.

Это и масштабное проведение выборов на оккупированных территориях.

Это и потеря международной легитимности Путина, который для значительной части мира превратился в международного преступника.

Конечно, до приговора суда нет юридического права называть Путина преступником, но политических и общественных оснований для такой характеристики более чем достаточно. Мир, в частности, давно не сомневается в том, виновен ли Путин в международном преступлении агрессии – вопрос лишь в том, как его привлечь к ответственности.

Этот список можно продолжать. Каждый его пункт, взятый отдельно, наверное, не является достаточной причиной, чтобы заявлять об утрате Путиным легитимности. Но все вместе они создают достаточные основания для такого утверждения.

А тем более – для Украины, украинской власти и украинских медиа.

Более того, для нас было бы максимально странным и неестественным продолжать признавать Путина "президентом" после его "избрания" в таких условиях, с голосованием украинцев в оккупации под дулом автоматов, и после того, как даже ряд западных партнеров заявили о потере Путиным легитимности. Самым интересным примером здесь является официальное заявление представителя МИД Германии, который объявил, что Берлин уже перестал называть Путина президентом.

А кем же теперь стал Путин (кроме того, что он является международным преступником)? Это важный вопрос с неочевидным ответом.

Чтобы подчеркнуть, что мы отныне не признаем легитимность Путина, но не отрицаем его лидерство в России, мы в "Европейской правде" и остальных изданиях группы "Украинская правда" согласовали терминологию, которую будем употреблять в отношении Путина.

Он есть и будет оставаться: правителем, руководителем, лидером, главой, де-факто лидером РФ (последний вариант является наиболее соответствующим западной терминологии и подчеркивает нелегитимность Путина).

Это означает, что после инаугурации Путина новое "правительство" России также теряет легитимность, а министры не будут законно назначенными.

Кроме того, непризнание легитимности Владимира Путина лишает смысла переговоров с ним.

Более того, в случае, если удастся убедить мир в утрате легитимности Путиным и его правительством, то и исчезнут их иммунитеты для судебных процессов.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Мы больше не называем Путина "президентом". Объясняем, почему и какое это имеет значение.