Уничтожит ли членство в Евросоюзе украинских аграриев

Первым в переговорах о вступлении в Евросоюз правительство Украины планирует открыть раздел "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий".

И, учитывая значительный размер сельскохозяйственной отрасли в Украине, именно этот, одиннадцатый, раздел может стать одним из краеугольных камней переговоров.

О том, насколько украинский сельскохозяйственный сектор готов влиться во внутренний рынок ЕС и насколько внутренний рынок Евросоюза готов к этому читайте в статье старшего экономиста Центра экономической стратегии Яны Охрименко Уничтожит ли Брюссель сельское хозяйство Украины? Ключевые мифы об аграрной политике ЕС. Далее – краткое ее изложение.

Согласно ноябрьскому отчету Европейской комиссии, в разрезе переговорного раздела "Сельское хозяйство и развитие сельских территорий" Украина находится на ранней (самой низкой) стадии готовности.

В то же время украинский правительственный скрининг определяет уровень имплементации европейского законодательства в этом разделе как средний.

Но, если проанализировать самостоятельно, то фактическое положение вещей ближе к оценке украинского правительства, чем европейского.

Успех в процессе вступления в ЕС не определяется только количеством законов и приказов, принятых в соответствии с европейским acquis.

Общая аграрная политика ЕС (САП ЕС) регулярно обновляется; соответственно, аграрное законодательство Евросоюза также нуждается в постоянных изменениях и пересмотре. При таких обстоятельствах формальное приближение аграрного законодательства стран-кандидатов к европейскому аграрному acquis играет вторичную роль.

Зато определяющей является готовность к внедрению аграрной политики в соответствии с главными принципами ЕС: устойчивая модель сельского хозяйства; обеспечение надлежащего качества жизни в сельских территориях; финансирование, опирающееся на прямые выплаты, скорее, чем на субсидии на продукцию; надлежащий уровень инвестиций в развитие сельских территорий и конкурентоспособность сельского хозяйства.

Уничтожит ли Совместная аграрная политика Евросоюза украинских производителей?

Если коротко, то нет.

Европейская модель сельского хозяйства предоставляет достаточно гибкости, чтобы оставить экономическую эффективность в приоритете.

Даже после получения Украиной статуса члена Евросоюза украинские аграрии смогут продолжать ориентироваться на эффективное массовое производство и экспорт в страны вне ЕС.

В то же время небольшие органические и экологические производители смогут получать дополнительные выплаты в рамках САП ЕС.

Возможно, это может стать одной из основных линий нашей переговорной позиции – Украина должна заботиться об экономической эффективности, чтобы другие члены ЕС имели достаточно ресурсов для того, чтобы заботиться о так называемых "неэкономических целях".

Кроме того, мы должны радоваться, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начинаются во времена, когда САП ЕС намного более ориентирована на свободный рынок, чем в прошлом.

Например, когда Польша стала членом ЕС в 2004 году, в ЕС все еще действовали квоты на производство сахара и молочных продуктов. Стоит ли вспоминать, насколько болезненным стало членство ЕС для тех польских аграриев, кто работал в этих секторах?

Несмотря на значительное расширение нормативно-правовой базы за последние годы, Украина имеет шанс влиться в свободный рынок на более выгодных условиях, чем Польша.

Итак, несмотря на многочисленные мифы, новые возможности, открывающиеся перед отечественными аграриями при вступлении Украины в ЕС, преобладают над дискомфортом из-за изменений.

Подробнее – в материале Яны Охрименко Уничтожит ли Брюссель сельское хозяйство Украины? Ключевые мифы об аграрной политике ЕС.