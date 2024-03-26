Почему для успешной евроинтеграции Украине нужна реформа государственного управления

На прошлой неделе Европейская комиссия утвердила проект переговорной рамки (negotiation framework) для Украины, в которой изложено нынешнее видение Брюсселем процедурных моментов вступительного процесса.

Теперь переговорную рамку должен согласовать или доработать Совет ЕС, то есть государства-члены. А когда они дадут "зеленый свет" относительно содержания этой рамки, должна состояться первая межправительственная конференция. Именно этот формат будет означать официальный старт переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об одном из главных приоритетов Украины для успешного проведения переговоров с Евросоюзом – в колонке Дмитрия Науменко и Снежаны Дяченко из ОО "Украинский центр европейской политики" Как Украина будет договариваться о вступлении в ЕС и почему Кабмину не обойтись без "элитного дивизиона". Далее – краткое ее изложение.

Авторы колонки напоминают, что еще 25 января ЕС запустил процедуру скрининга, то есть официальной оценки со стороны Европейской комиссии относительно соответствия украинского законодательства европейскому по всем 33 главам права ЕС.

Должны состояться этапы объяснительных и двусторонних сессий, по результатам которых Еврокомиссия подготовит итоговый аналитический отчет. Далее на основе пробелов, выявленных в ходе скрининга, Еврокомиссия предложит Украине целевые индикаторы (benchmarks) по каждой переговорной главе.

"Если упрощенно, то достижение этих индикаторов и будет выполнением условий вступления Украины в ЕС", – отмечают эксперты.

По их словам, сильное государственное управление – является костяком и необходимым условием успешной евроинтеграции.

Дмитрий Науменко и Снежана Дяченко объясняют, что наибольший кусок работы придется на государственные институты и на госслужащих, которые будут выступать медиаторами между главными действующими лицами (а это государственные органы, предприятия, бизнес, ассоциации и т.д.) для достижения консенсуса по внедрению европейских норм. Там госслужащие будут готовить законодательные акты и коммуницировать с Еврокомиссией о выполнении целевых индикаторов.

Поэтому, одним из приоритетов правительства должна быть реформа государственного управления, констатируют авторы колонки.

Евроинтеграция предусматривает глубокие секторальные реформы, поэтому министерства должны быть способны осуществлять качественный анализ, формирование и координацию государственной политики.

Также должны быть четко разграничены сферы ответственности государственных органов и отсутствовать дублирование их полномочий.

"К госслужащим, привлеченным к переговорам с ЕС, на практике будут выдвигать особые требования. Им необходимо знание тонкостей не только украинского, но и европейского права и особенностей его внедрения. Им необходимо налаживать персональные контакты с визави в Еврокомиссии, умение вести специфическую "брюссельскую" переговорную коммуникацию", – отмечают эксперты.

Кроме того, Украина, по их словам, должна готовиться к необходимости не только осуществить начальный отбор "лучших из лучших" членов переговорных групп и главного переговорщика, но и в дальнейшем создавать стимулы для того, чтобы эти специалисты остались на должностях в течение всего процесса переговоров.

Вступительные переговоры с ЕС длятся не один год, поэтому важным является накопление и сохранение институционной памяти. Зато частая смена членов переговорной команды может привести к тому, что согласование переговорных позиций каждый раз будет фактически начинаться сначала. А это будет означать затягивание процесса переговоров и то, что позиция страны-кандидата будет очень слабой по сравнению с европейскими переговорщиками.

"Поэтому труд таких специалистов должен адекватно оплачиваться", – предупреждают эксперты.

По сути, участников переговоров с ЕС необходимо выделить в "элитный дивизион" госслужбы, постоянно инвестируя ресурсы государства в их усиление и профессиональную подготовку.

Подробнее – в колонке Дмитрия Науменко и Снежаны Дяченко Как Украина будет договариваться о вступлении в ЕС и почему Кабмину не обойтись без "элитного дивизиона".