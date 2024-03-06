Как президентские выборы могут превратить Словакию во вторую Венгрию

23 марта в Словакии состоится первый тур президентских выборов.

Победа поддержанного Фицо кандидата – а это действующий спикер парламента Петер Пеллегрини – позволит премьеру консолидировать власть в одних руках, как у его венгерского коллеги Виктора Орбана.

Еще месяц назад победа Пеллегрини считалась почти неизбежной. Однако постепенно свои шансы увеличивает оппозиционный кандидат Иван Корчок.

Подробнее о предвыборных раскладах в Словакии – в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Фицо в шаге от монопольной власти: чем важны президентские выборы в Словакии. Далее – краткое ее изложение.

"Разгул украинских неонацистов", Североатлантический альянс, который "ввел Россию в заблуждение", и начало третьей мировой войны, которая якобы станет неизбежной в случае вступления Украины в НАТО.

Все это – лишь маленькая часть скандальных заявлений нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Фицо, как и венгерский премьер Виктор Орбан, является критиком европейского либерализма и сторонником взаимопонимания с Путиным.

Однако между лидерами двух соседних государств есть принципиальная разница. Роберт Фицо не имеет собственного большинства в парламенте и вынужден учитывать в своих действиях как мощную оппозицию, так и прозападного президента Зузану Чапутову.

Его кандидатом на президентских выборах 2024 года стал действующий спикер парламента и лидер партии "Голос" Петер Пеллегрини. С начала избирательной кампании Пеллегрини является безусловным фаворитом гонки. И до сих пор имеет самые высокие шансы стать новым президентом Словакии.

Он – идеальный кандидат для Фицо, чтобы поддержать его на президентских выборах.

Во-первых, он до сих пор считается сидящим на двух стульях, то есть приемлемым и для электората Фицо, и для прозападной оппозиции.

А во-вторых, в случае победы Пеллегрини будет вынужден сложить полномочия председателя партии "Голос". При таком сценарии существует большая вероятность, что эта партия просто сольется с партией Роберта Фицо Smer-SD .

И тогда Фицо вплотную приблизится к полному контролю над парламентским большинством.

Зато приемлемой для большинства оппозиционных партий является кандидатура бывшего министра иностранных дел и одного из самых авторитетных словацких дипломатов Ивана Корчока.

Первые социологические опросы, проведенные в начале избирательной кампании, фактически не давали Корчоку шансов на победу.

Впрочем, последний социологический опрос, проведенный MEDIAN SK и обнародованный в конце прошлой недели, обещает Корчоку лидерство в первом туре (36% против 32,6%). А главное, преимущество Пеллегрини во втором туре уменьшилось до уровня статистической погрешности – около 3,5%.

Такую динамику можно объяснить сложностями позиционирования спикера. Желание усидеть на двух стульях заставляет Пеллегрини воздерживаться от дебатов, чтобы не потерять статус "универсального кандидата". Однако такая стратегия может привести к противоположному – невозможности стать своим для обоих политических лагерей.

Спикер словацкого парламента, понимая эту проблему, начал делать шаги навстречу пророссийскому избирателю.

Не исключено, что немалая часть пророссийских избирателей может не пойти на второй тур.

Зато получение первого места в первом туре может мобилизовать прозападных избирателей. И это дает Ивану Корчоку реальный шанс на победу.

А вместе с тем – шанс на то, что Словакия не пойдет по пути Венгрии, что крайне важно и для Евросоюза, и для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Фицо в шаге от монопольной власти: чем важны президентские выборы в Словакии.