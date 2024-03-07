Конгресс США может начать сбор подписей для рассмотрения помощи Украине в обход Джонсона

В Конгрессе США уже на этой неделе может начаться сбор подписей за то, чтобы поставить законопроект о помощи Украине и другим партнерам на голосование в Палате представителей в обход спикера Майка Джонсона.

Об этом заявил конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик в среду во время пресс-брифинга в Капитолии, которого цитирует "Голос Америки", сообщает "Европейская правда".

По его словам, сбор подписей начнется, если Джонсон не вынесет проект на голосование.

"Это точка давления, попытка применить давление, чтобы заставить что-то вынести в зал для голосования", – сказал Фицпатрик.

Конгрессмен отметил, что если Палата представителей не может прийти к консенсусу по законопроекту, "альтернативой не может быть то, что Украина потерпит поражение, а наша граница останется открытой".

Фицпатрик рассказал, что работает с офисом Джонсона, чтобы донести пакет до Палаты представителей.

Конгрессмен добавил, что он "очень уверен", что инициатива может получить 218 подписей, необходимых для принятия.

На прошлой неделе Фитцпатрик заявил, что готовит попытку обойти спикера Майка Джонсона, чтобы добиться одобрения помощи Украине.

Ранее спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

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