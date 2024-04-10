Что должна сделать Украина, чтобы ключевой раздел переговоров о вступлении в ЕС не стал ловушкой

Прошло два года с момента подачи Украиной заявки на вступление в ЕС. С тех пор мы существенно продвинулись на пути к членству: уже есть политическое решение о начале переговоров, а Еврокомиссия уже предложила переговорную рамку для Украины и начала предвступительный скрининг законодательства.

Однако основные испытания еще впереди.

Одними из самых сложных будут реформы в сфере основополагающих норм и ценностей ЕС, которые в терминологии Евросоюза называются Fundamentals.

Подробно о важности этого кластера и его особенностях – в колонке аналитика Украинского центра европейской политики Александры Булана и координатора направления европейской интеграции Центра политико-правовых реформ Виктории Мельник Фундамент вступления в Союз: как ЕС и Украина будут вести переговоры по базовым ценностям. Далее – краткое ее изложение.

Действующая методология расширения, как напоминают авторы колонки, предусматривает, что вступительные переговоры начинаются с открытия кластера "фундаментальных реформ" и заканчиваются закрытием этого кластера.

"А разработанная Брюсселем переговорная рамка для Украины дополнительно подчеркивает, что общий темп переговоров и продвижение по другим вопросам будут поставлены в зависимость от того, демонстрирует ли Украина успех по кластеру Fundamentals", – отмечают Булана и Мельник.

К "фундаментальным" включают пять разделов права ЕС (их названия – Судебная система и основные права; Юстиция, свобода и безопасность; Публичные закупки; Статистика; Финансовый контроль), а также три блока, по которым нет отдельных переговорных глав – Экономические критерии, Функционирование демократических институтов и Реформа государственного управления.

По словам авторов колонки, особенностью этого кластера является то, что большинство переговорных разделов не имеют актов ЕС, которые Украина должна была бы имплементировать в украинское законодательство – так, как это происходит со всеми другими главами и тематиками переговоров с ЕС.

Речь идет о разделах "Судебная система и основные права", "Юстиция, свобода и безопасность" и блоках по функционированию демократических институтов и реформе государственного управления. Поэтому эти реформы основываются на общих международных стандартах и внедряются во всех странах с учетом особенностей их правовой системы.

"К примеру, судебная система во всех странах ЕС построена по-разному, на основе различных правовых систем, поэтому Евросоюз не требует их унификации. В то же время верховенство права – один из базовых принципов ЕС, и требования к странам-кандидатам здесь очень высокие", – отмечают эксперты.

Они добавляют, что, поскольку в ЕС нет четкого перечня актов для регулирования судопроизводства, то в формулировке требований к кандидатам приходится опираться на международные принципы, стандарты и лучшие практики других европейских государств.

На практике ЕС разрабатывает для каждой страны-кандидата набор целевых индикаторов (benchmarks), которые есть трех видов.

Эти индикаторы обязательны для каждого переговорного раздела и необходимы для того, чтобы продемонстрировать результаты проведенных страной-кандидатом реформ.

Одной из причин сложностей в выполнении индикаторов, предупреждают Булана и Мельник, является подход общих формулировок.

Украинский центр европейской политики в сотрудничестве с Центром политико-правовых реформ предлагают перечень целевых индикаторов по функционированию судебной системы. Их определили по результатам анализа действующего законодательства Украины и его практического применения.

Конечно, окончательный перечень индикаторов будет формировать Брюссель. Но и Украина должна доносить свое видение, которое Еврокомиссия – при надлежащей аргументации – обычно учитывает, уверены эксперты.

Представленное исследование может пригодиться как Европейской комиссии в процессе официального скрининга, так и правительству при разработке дорожной карты в части верховенства права.

Подробнее – в колонке Александры Булана и Виктории Мельник Фундамент вступления в Союз: как ЕС и Украина будут вести переговоры по базовым ценностям.