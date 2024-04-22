Союзники назвали дату новой встречи по оружию для ВСУ в формате "Рамштайн"

Следующая встреча Контактной группы по обороне Украины, известная также как "формат Рамштайн", планируется на 26 апреля в формате видеоконференции.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упомянула в выступлении перед встречей европейских министров обороны руководительница Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Министр отметила, что впереди "важная неделя", напомнив, что в пятницу 19 апреля состоялась встреча Совета Украина-НАТО.

"Сегодня у нас эта встреча, и в конце недели будет встреча формата Рамштайн. Поэтому это важная неделя. Всем нужно активизировать усилия", – отметила министр.

Как выяснилось, заседание формата "Рамштайн" официально анонсировал министр обороны США Ллойд Остин еще в конце прошлой недели после встречи Совета Украина-НАТО, однако новость осталась преимущественно незамеченной.

В Пентагоне отметили, что заседание состоится 26 апреля, и это будет 21-я встреча в виртуальном формате – во вторую годовщину от первого "Рамштайна", где союзники под лидерством США начали координировать усилия для военной поддержки Украины.

По информации СМИ, США и другие западные страны якобы рассматривают возможность передачи формата "Рамштайн" под эгиду НАТО, учитывая возможность победы на предстоящих президентских выборах в США непредсказуемого Дональда Трампа.