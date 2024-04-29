В Британии предупреждают, что поражение Украины будет стоить Западу триллионы долларов

Экс-министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи предупредил, что поражение Украины от России будет стоить Западу триллионы долларов в новой холодной войне.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Telegraph.

В своей статье для The House Magazine Хиппи отметил, что нужно больше пакетов помощи, подобных тем, что объявили на прошлой неделе, чтобы Украина выиграла битву за "безопасность во всем европейско-атлантическом регионе".

"Патовая ситуация или, не дай Бог, поражение Украины обещают новую холодную войну, которая продлится десятилетиями и будет стоить на триллионы долларов больше", – подчеркнул он.

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Экс-министр вооруженных сил указал, что недавние пакеты помощи от США и Великобритании не склонит сразу же чашу весов в том, чтобы позволило Украине перейти к наступлению, которое "принесет быструю и полную победу".

"Я ожидаю, что благодаря этому огромному притоку западной поддержки мы увидим стабилизацию на фронте, и, хотя бои будут ожесточенными, я не ожидаю, что в этом году на фронте будут значительные территориальные изменения", – считает Хиппи.

По его словам, украинские бригады нужно тренировать так, чтобы их действия были слажены с артиллерией, воздушной поддержкой и "всем остальным, чем можно атаковать россиян".

В то же время он выразил сомнение, что украинские войска будут готовы победить россиян до 2025 или даже 2026 года.

Ранее премьер Британии Риши Сунак проинформировал президента Украины Владимира Зеленского о выделении крупнейшего пакета оборонной поддержки объемом полмиллиарда фунтов стерлингов.

В то же время после 21-го заседания в формате "Рамштайн" глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 млрд долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

Программа USAI предусматривает, что правительство США заключает контракты с американскими оборонными компаниями на производство нового вооружения для Украины, а не поставляет оборудование со своих складов.

Это стало возможным после того, как президент США Джо Байден 24 апреля подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 млрд долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

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