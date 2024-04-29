У Британії попереджають, що поразка України коштуватиме Заходу трильйони доларів

Ексміністр збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі попередив, що поразка України від Росії коштуватиме Заходу трильйони доларів у новій холодній війні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Telegraph.

У своїй статті для The House Magazine Гіппі зазначив, що потрібно більше пакетів допомоги, подібних до тих, що оголосили минулого тижня, щоб Україна виграла битву за "безпеку в усьому європейсько-атлантичному регіоні".

"Патова ситуація або, не дай Боже, поразка України обіцяє нову холодну війну, яка триватиме десятиліттями й коштуватиме на трильйони доларів більше", – наголосив він.

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Ексміністр збройних сил вказав, що нещодавні пакети допомоги від США та Великої Британії не перехилить одразу ж чашу терезів у тому, щоб дозволило Україні перейти до наступу, який "принесе швидку й повну перемогу".

"Я очікую, що завдяки цьому величезному припливу західної підтримки ми побачимо стабілізацію на фронті, і, хоча бої будуть запеклими, я не очікую, що цього року на фронті будуть значні територіальні зміни", – вважає Гіппі.

За його словами, українські бригади потрібно тренувати так, щоб їхні дії були злагоджені з артилерією, повітряною підтримкою та "всім іншим, чим можна атакувати росіян".

Водночас він висловив сумнів, що українські війська будуть готові перемогти росіян до 2025 або навіть 2026 року.

Раніше прем'єр Британії Ріші Сунак поінформував президента України Володимира Зеленського про виділення найбільшого пакета оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів.

Водночас після 21-го засідання у форматі "Рамштайн" очільник Пентагону Ллойд Остін підтвердив, що США виділяють 6 млрд доларів на військову допомогу Україні у межах механізму USAI.

Програма USAI передбачає, що уряд США укладає контракти з американськими оборонними компаніями на виробництво нового озброєння для України, а не поставляє обладнання зі своїх складів.

Це стало можливим після того, як президент США Джо Байден 24 квітня підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 млрд доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

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