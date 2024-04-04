Как в НАТО пытались подружиться с РФ и почему Украина в 2008 году не получила ПДЧ

На этой неделе НАТО отмечает юбилей. 4 апреля 1949 года в Вашингтоне создали Североатлантический альянс – объединение, которое с помощью коллективной защиты с участием США должно было противостоять агрессивному расширению влияния Советского Союза в Европе.

75 лет спустя Альянс вернулся, по сути, к первоначальной миссии и вынужден противостоять агрессивной России.

В последние десятилетия из-за веры в примирение с Москвой лидеры НАТО допустили много ошибок, которые Альянс сейчас медленно исправляет. О том, как это было, а также как в Украине еще 30 лет назад начали "двигать" идею вступления в Альянс, "Европейской правде" рассказал бывший глава МИД Владимир Огрызко.

Рекомендуем вам посмотреть видеоверсию разговора, а текстовое изложение тезисов экс-министра – в материале "Мы были мечтателями. Но сейчас не осталось сомнений, что Украина станет 33-м членом НАТО". Далее – основные тезисы Владимира Огрызко.

Так сложилось, что я был одним из первых украинских дипломатов, которые переступили порог штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.

Это был 1992 год.

И знаете, когда я побывал на первых заседаниях в штаб-квартире НАТО, то не осталось сомнений, что мы должны стать частью этого пространства нормальности, где есть стремление к цивилизованному миру, а не миру конфронтации.

Хотя в узком кругу дипломатов мы об этом говорили, еще когда Украина была колонией Советской империи.

Уже тогда в Министерстве иностранных дел сформировалась группа "прозападников".

То есть уже сформировалась группа, которая видела Украину и членом Европейского Союза, и членом НАТО.

В 2008 году Украина попросила НАТО предоставить нам План действий по членству (ПДЧ). Этот статус – это такой себе "подготовительный класс", курсы для поступления в университет.

Но и это для Москвы уже было слишком. И когда в РФ поняли, что мы всерьез этого хотим – то включилась вся российская машина, чтобы этому помешать.

Но это была не единственная причина, почему мы не получили ПДЧ.

Вторая причина – значительно глобальнее, глубже и сильнее: Запад продолжал видеть Россию своим партнером, закрывая глаза на все те ужасы, которые уже тогда были в России, включая геноцид чеченского народа.

Европейские партнеры прощали России все.

На нашей стороне были США.

Но французы и немцы в лице Саркози и Меркель решили, что для них Путин важнее. Дешевый газ весил для Меркель больше. А Саркози отдельной политической роли тогда играть не хотел (как это сегодня, например, делает президент Макрон).

У Кремля тогда было несколько главных аргументов.

Путин рассказывал европейцам, что Украины не существует, что она искусственно отделенная территория.

Однако основную роль играл именно экономический подкуп западных государств, экономическая взятка в виде дешевого российского газа.

А еще Запад ошибочно считал, что они могут превратить Россию в цивилизованного партнера, и не хотел видеть реалий, хотя Россия их и не прятала.

После саммита в Бухаресте 2008 года Путин понял, что он может делать гораздо больше, чем он сам ожидал.

Он понял, что реакции на его действия практически не будет.

Агрессия РФ против Грузии это подтвердила на 100%.

Но при этом в Альянсе так и не осознали свою ошибку.

Агрессия России 24 февраля 2022 года все же разбудила Запад.

Сейчас у меня нет никакого сомнения, что Украина станет 33-м членом НАТО.

Больше интересного – в материале "Мы были мечтателями. Но сейчас не осталось сомнений, что Украина станет 33-м членом НАТО".