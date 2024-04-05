Глава МИД Норвегии о "красных линиях" в поддержке Украины и опыте соседства с РФ

Норвегия одной из первых среди союзников Украины приняла план долгосрочной поддержки на 2023-2027 годы. Ее оборонная поддержка является критически важной для Киева.

После отказа Европы от российских энергоносителей Норвегия получила сверхприбыли и внутри страны уже звучат призывы увеличить помощь Украине за счет этого.

И, наконец, Норвегия как единственное государство-член НАТО, которое граничило с Россией с самого начала существования Альянса, прекрасно осознает российскую угрозу и то, как нужно к ней готовиться.

Это и побудило журналиста "ЕвроПравды" Олега Павлюка поговорить с министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде в кулуарах встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

О перспективах поддержки Украины, отношении Норвегии к возможному вводу войск и подготовке к вероятной российской агрессии – в блицинтервью Глава МИД Норвегии: Мы должны быть честными, никто не делает достаточно для поддержки Украины. Далее – основные тезисы министра.

Я думаю, мы все согласны с тем, что Украине нужно помогать на пути к победе и что эта поддержка будет продолжаться столько, сколько потребуется для достижения победы.

Но я понимаю – и, думаю, что понимаем все мы, – что, если посмотреть из Украины, звучит много красивых слов, но недостаточно реальной поддержки.

Думаю, мы все должны быть честными и сказать: никто не делает достаточно. Даже самый большой донор (вероятно, речь идет о США. – Ред.) не делает достаточно. Просто посмотрите на реалии на поле боя, а не на числа.

Сейчас, после очень сильного послания Дмитрия Кулебы (на встрече Совета Украина-НАТО. – Ред.), моего хорошего друга и коллеги, мы хорошо осознаем, что противовоздушная оборона является вещью номер один.

Конечно, мы также продолжаем работать над артиллерийскими снарядами и общей поддержкой.

А некоторые из нас также изучают, как мы можем предоставить что-то, что достигает глубже в тыл врага.

Сейчас мы не планируем отправлять войска. Я не думаю, что у многих стран есть такие планы.

С другой стороны, в очень долгосрочной перспективе я не думаю, что мы должны в принципе что-то исключать.

И важно, что все европейцы сейчас готовятся к обоим возможным сценариям (принятия дополнительной помощи Украине. – Ред.) в США. Это и если будет принят пакет, что может произойти – и (госсекретарь Энтони) Блинкен предполагает, что это может произойти вскоре. Он прошел Сенат, ждет в Палате представителей.

Но даже если этого не произойдет, мы должны убедиться, что мы коллективно, как Альянс, сохраним достаточный уровень поддержки Украины.

А еще мы завершаем работу над новым долгосрочным планом личной обороны, в котором активизируем наши усилия по развитию оборонной инфраструктуры и увеличению оборонных расходов.

Мы также очень упорно работаем над устойчивостью общества в более широком смысле, в частности против киберугроз, фейковой информации и других проблем. За последние два года они гораздо больше появляются на повестке дня, чем это было, скажем, десять лет назад.

В Норвегии – интересная историческая ситуация.

Мы являемся единственной "старой" страной НАТО, которая непосредственно граничила с СССР и нынешней Россией.

У нас 75 лет непрерывного соседства – сначала с Советским Союзом, а потом с Россией. Поэтому мы думаем, что знаем россиян достаточно хорошо, и принимаем необходимые меры.

Полное интервью – в материале Глава МИД Норвегии: Мы должны быть честными, никто не делает достаточно для поддержки Украины.