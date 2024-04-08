Как антиукраинский Фицо получил "своего" президента Словакии и какие последствия это будет иметь

Словакия сделала шаг в сторону превращения в авторитарную и антизападную страну.

Победу на президентских выборах, второй тур которых прошел 6 апреля, одержал спикер Национального совета Словакии Петер Пеллегрини.

О том, почему прозападная оппозиция проиграла и как такие изменения повлияют на отношения Братислава и Киева читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Кандидат от Фицо: какие последствия будет иметь избрание провластного политика президентом Словакии. Далее – краткое ее изложение.

53,12% избирателей, отдавших свои голоса за Петера Пеллегрини, против 46,88% у его оппонента, прозападного дипломата Ивана Корчока.

Эти выборы стали очередным провалом социологии, ведь за два дня до дня голосования два опроса прогнозировали победу обоим кандидатам, но оба – с минимальным преимуществом на уровне около 1,5 пункта.

А в первом туре, напомним, несмотря на прогнозы социологов, первое место получил Иван Корчок, опередив оппонента почти на 5,5 пунктов.

Почему победитель первого тура проиграл во втором?

Одна из главных причин – масштабная кампания черного пиара, запущенная между первым и вторым турами. Команда Пеллегрини (или правильнее сказать – команда премьера Словакии Роберта Фицо) умело использовали стратегию, которая обеспечивала в соседней Чехии победы президенту Милошу Земану.

Нынешняя такая кампания имела целью представить Ивана Корчока как "президента войны" – человека, который в случае победы отправит словацких солдат воевать в Украину. И не имеет значения, что президент Словакии не имеет таких полномочий, а Корчок публично поддерживал лишь продолжение оказания военной помощи Киеву, а не направление войск.

Зато Пеллегрини между первым и вторым турами начал позиционировать себя как "президент мира", размещая на билбордах обещания не допустить отправки словацких военных в Украину.

Еще один инструмент из "методички Земана" – черный пиар против Корчока озвучивал не сам Пеллегрини, а люди, которые формально не работали в его команде.

Одновременно свое влияние на выборы имел и премьер Венгрии Виктор Орбан.

Несмотря на то, что по результатам первого тура Корчок выиграл во многих регионах, где этнические венгры составляют большинство, все изменил срочный визит Пеллегрини в Будапешт и встреча с Орбаном.

Как следствие, во втором туре большинство этнических венгров Словакии отдали голоса именно за провластного кандидата, одобренного и Орбаном.

На посту президента Пеллегрини, который создает впечатление человека с прозападными взглядами, станет скорее привлекательной обложкой, прикрывающей разворот страны.

После этого словацкий премьер Роберт Фицо может активизировать свои усилия по наступлению на общественный сектор, независимые медиа и по окончательному взятию под контроль правоохранительной системы.

Более того, у Фицо появляется возможность поглотить партию новоизбранного президента "Голос".

Это все позволит словацкому премьеру вплотную приблизиться к такому уровню личной власти, который имеет его венгерский коллега Виктор Орбан.

Проблема в том, что нынешняя победа была достигнута под антивоенными лозунгами и требованиями добиваться мира в Европе.

А соответственно, этот нарратив, показав свою эффективность, может стать популярным и на выборах в других странах.

Увеличивая тем самым шансы на победу политиков, которые являются единомышленниками Фицо и Орбана.

Это все существенно увеличивает риски для Украины.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Кандидат от Фицо: какие последствия будет иметь избрание провластного политика президентом Словакии.