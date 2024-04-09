Почему новые выборы в Польше не стали триумфом Дональда Туска

7 апреля в Польше прошел первый тур местных выборов.

И оппозиционная партия "Право и справедливость" ("ПиС"), и политсила премьер-министра Дональда Туска "Гражданская коалиция" эти выборы не выиграли, но и не проиграли.

А для нас важно то, что выборы проходили на фоне многочисленных споров с Украиной.

О том, можно ли после их завершения ожидать хотя бы снижения градуса напряжения между Варшавой и Киевом, читайте в статье Марты Лигус и Максима Костецкого из Центра формирования политики Полупобеда Туска: что показали местные выборы в Польше и чем они важны для Украины. Далее – краткое ее изложение.

7 апреля поляки выбрали почти 40 тысяч депутатов муниципальных и городских советов, 824 мэра и 107 президентов городов. Всего в списках было более 200 тысяч кандидатов.

Теоретически для местных чиновников в Польше основной задачей является не политические противостояния, а забота о благосостоянии общества, решение хозяйственных вопросов...

Однако во время парламентских выборов в октябре 2023 года стала очевидной поляризация польского общества и четкое разделение на политические лагеря. С этого периода все стало политически окрашенным: от благотворительных организаций до выбора АЗС, на которой купить хот-дог.

Можно выделить пять групп, между которыми идет основная борьба. Подробнее о них читайте в полной версии статьи.

В целом местная избирательная кампания, по сравнению с парламентской (осенью 2023 года), проходила спокойно. Не в последнюю очередь из-за того, что все политики уставшие от парламентских выборов, большинство финансов было уже потрачено на них, а впереди кампания в Европарламент и выборы президента Польши.

На местных выборах в Польше зарегистрировались 29 миллионов избирателей. Явка составила 51,5%.

По результатам окончательного подсчета голосов, "Право и справедливость" в целом выигрывает выборы в воеводские сеймики с результатом 34,27%.

В конце концов, "ПиС" получила даже больше, чем прогнозировали экзит-полы.

Все это дает основания говорить о ключевом результате этих выборов – "ПиС" остается мощной политической силой, которая уже оправилась от перехода в оппозицию.

Однако дьявол кроется в деталях, потому что, несмотря на лучший результат в стране, "ПиС" побеждает лишь в шести воеводствах (до сих пор партия имела большинство в девяти воеводствах).

Зато в десяти воеводствах победителем становится "Гражданская коалиция", которая побеждает в большинстве воеводских сеймиков, усилив тем самым свое представительство в местной власти (до сих пор они имели большинство только в шести воеводствах).

При этом "ГК" усиливает свою поддержку, набрав 30,59% против 26,9% в 2018 году.

Впрочем, политсила Туска набрала меньше, чем до выборов прогнозировали социологи. И даже меньше, чем прогнозировали экзит-полы. А главное, блок действующего главы правительства не сумел обойти своих принципиальных соперников из "ПиС".

Поэтому назвать Туска победителем этих выборов также не получится.

Результаты местных выборов не должны повлиять на украинско-польские отношения в разрезе сотрудничества городов и регионов.

Зато потенциальную угрозу представляет дальнейший рост влияния антиукраинской и популистской партии "Конфедерации". Партии, которую председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на съезде Европейской народной партии в Бухаресте выделила как ту политическую силу, которая является угрозой для Европы и имеет цель растоптать ценности Европы и уничтожить ее.

Украинцы ждали окончания избирательного процесса в Польше, поскольку надеялись, что после завершения местных выборов польская власть наконец сможет заняться решением конфликтов в отношениях с Украиной.

Но, больше всего, на что мы можем надеяться – это то, что окончание выборов может побудить польские власти ускорить поиск компромисса с украинской стороной.

Подробнее – в материале Марты Лигус и Максима Костецкого Полупобеда Туска: что показали местные выборы в Польше и чем они важны для Украины.