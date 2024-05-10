Разведка Британии рассказала, как потери РФ в войне против Украины повлияли на парад 9 мая

Разведка Великобритании проанализировала влияние, которое на парад 9 мая в Москве имели потери российской армии в войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре британского Минобороны за 10 мая.

Ведомство отмечает, что парады к российскому "Дню победы" 9 мая отменили в 24 городах, преимущественно в приграничных с Украиной регионах, вероятно, из-за низкого уровня безопасности. Это по сравнению с 21 отмененным парадом 2023 года.

"Хотя пролет самолетов над Москвой возобновили, и в нем приняли участие девять истребителей СУ-30СМ и МиГ-29, а также шесть штурмовиков СУ-25, парад уменьшили в масштабах: во время него представили меньше современной военной техники по сравнению с довоенными парадами", – говорится в обзоре.

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Разведка указывает, что из 30 подразделений на параде более двух третей были представлены военными академиями, молодежными и ветеранскими организациями. Кроме того, присутствовали подразделения внутренней безопасности и службы по чрезвычайным ситуациям.

Минобороны сообщает, что в целом в параде приняли участие 9 тысяч курсантов, ветеранов и военнослужащих, по сравнению с 8 тысячами в 2023 году, но меньше, чем на параде 2021 года – до начала широкомасштабной войны в Украине, когда в нем приняли участие 11 тысяч военнослужащих.

Аналитики отмечают, что хотя на параде было представлено 61 военное транспортное средство, на нем не было тяжелой бронетехники или гусеничной военной техники.

В то же время единственным боевым танком, который увидели на мероприятии, был один церемониальный танк Т-34 времен Второй мировой войны, который традиционно начинает парад. Это контрастирует с московским парадом 2020 года, который включал 20 основных боевых танков, добавляет разведка.

"Учитывая значительные потери российского личного состава и техники в результате войны в Украине, РФ не имела возможности использовать парады для демонстрации военной силы", – говорится в обзоре.

Накануне разведка Великобритании проанализировала атаки российских оккупантов на украинский город Часов Яр Донецкой области.

Перед этим британская разведка рассказала, что командование дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации – AS-23a KODIAK), установив на нее вторую боеголовку.

Ранее британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.