Разведка Британии: Возле Часового Яра РФ понесла значительные потери и не достигла больших успехов

Разведка Великобритании проанализировала атаки российских оккупантов на украинский город Часов Яр Донецкой области.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

По словам ведомства, количество атак на окрестности Часового Яра с марта по апрель 2024 года выросло вдвое.

Минобороны отмечает, что это является отражением новых попыток России установить контроль над городом, который расположен на возвышенности к западу от Бахмута.

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"Несмотря на значительное увеличение количества атак на этом направлении, РФ получила лишь незначительные тактические победы в этом районе в течение апреля и почти наверняка понесла большие потери", – говорится в обзоре.

Разведка указывает, что в целом в апреле 2024 года российские атаки на востоке Украины усилились, увеличившись на 17% по сравнению с мартом 2024 года.

"Более трех четвертей из них произошли в районе Авдеевки, Часового Яра и Марьинки на линии фронта", – уточняет ведомство.

Накануне британская разведка рассказала, что командование дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России повысило летальность своей главной крылатой ракеты воздушного базирования Х-101/Х-102 (в западной классификации – AS-23a KODIAK), установив на нее вторую боеголовку.

Ранее британская разведка проанализировала, какую роль сейчас выполняют пророссийские чеченцы, более известные как кадыровцы, на поле боя.

В предыдущем обзоре британская разведка спрогнозировала рост российских потерь в ближайшие два месяца.

Перед этим речь шла о том, что из-за украинской атаки на аэродром "Кущевская" РФ была вынуждена отвести из этого района примерно 40 самолетов различных типов и рассредоточить их на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта.