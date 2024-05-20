Остин на открытии "Рамштайна": Союзники пообещали Украине оружия на $95 млрд с начала войны

Министр обороны США Ллойд Остин 20 мая открыл 22-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), подчеркнув необходимость устойчивого обеспечения Киева оружием.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорилось в речи Остина на открытии "Рамштайна".

Шеф Пентагона отметил, что встреча союзников Украины происходит "в момент вызова", когда российские силы начали очередное наступление, пытаясь достичь продвижений "и попытаться создать буферную зону вдоль украинской границы".

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"Но защитники Украины демонстрируют чрезвычайное мужество и мастерство. И они эффективно используют средства, предоставленные Контактной группой", – добавил он.

По словам Остина, США продолжают поставки Вооруженным силам Украины всей необходимой помощи и "уже удовлетворили многие первоочередные потребности" Киева – в частности боеприпасы для систем ПВО NASAMS и Patriot, систем HIMARS, зенитных ракет Stinger и противотанковых систем Javelin и AT-4.

"Вместе мы уже выделили более 95 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности с начала полномасштабного вторжения Путина в феврале 2022 года", – объявил он.

Глава Пентагона сказал, что приоритетом во время заседания "Рамштайн" станет противовоздушная оборона, а также обсуждение работы восьми коалиций сил и средств, созданных в рамках Контактной группы, чтобы "развивать долгосрочную безопасность Украины".

"С нетерпением жду сегодня новостей от морской коалиции и объединенной коалиции по противовоздушной и противоракетной обороне", – анонсировал Остин.

Напомним, заседание объединит министров обороны и начальников оборонных ведомств из почти 50 стран со всего мира, чтобы продолжить тесную координацию для обеспечения Украины средствами, необходимыми для защиты ее суверенной территории.

Напомним, после 21-го заседания в формате "Рамштайн", которое состоялось 26 апреля, глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил, что США выделяют 6 млрд долларов на военную помощь Украине в рамках механизма USAI.

На этом заседании главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сирский рассказал о ситуации на фронте, которая "имеет тенденцию к обострению".