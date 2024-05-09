Какие последствия будут иметь санкции США против импорта российского урана

Недавний запрет США, введенный против импорта российского урана, стал первым прецедентом реальных санкций против российской гражданской атомной энергетики.

В отличие от многих других сегментов российского энергетического рынка, атомной электроэнергетике в течение первых двух лет после полномасштабного вторжения РФ в Украину удавалось избегать существенных ограничений со стороны США и ЕС.

О том, присоединится ли ЕС к подобным инициативам, и не станет ли это началом полномасштабных западных санкций против "Росатома", читайте в статье докторанта Центральноевропейского университета Игоря Мошенца Ядерные санкции: что даст запрет США импорта российского урана и поддержит ли его ЕС. Далее – краткое ее изложение.

В западные санкционные списки попадали только отдельные дочерние компании "Росатома".

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Причиной такого снисходительного отношения называли прежде всего производственное и технологическое доминирование российской компании в атомной отрасли.

Зависимость Запада от услуг "Росатома" является достаточно существенной.

В 2021 году доля поставок российского урана в США составляла 14% и также компания имела долю 28% в предоставлении услуг обогащения урана. Что касается ЕС, то его доля в поставках урана составляла 17%, 22% в конверсии и 30% в предоставлении услуг обогащения урана.

Устранение подобной экономической зависимости объективно требовало времени на переориентацию производственных цепочек, что гораздо труднее в условиях глобального рынка с ограниченным предложением.

И вот наконец принятый на прошлой неделе Сенатом США законопроект до 2040 года устанавливает запрет на импорт российского урана.

Впрочем, не все так просто – решение предусматривает также отдельные более компромиссные положения. В частности, Департамент энергетики будет иметь право предоставлять разрешения на исключение из-под действия ограничений при условии, что соответствующим компаниям удастся доказать, что у них нет возможностей обеспечить альтернативные поставки.

Впрочем, срок действия всех возможных исключений подобного рода должен закончиться до начала 2028 года.

Вызовет ли подобное принятое американцами ограничение эффект домино, который приведет к установлению полноценного санкционного режима против российской гражданской ядерной энергетики?

Во-первых, потеря "Росатомом" европейских и американских рынков не станет проблемой для российского гиганта атомной отрасли. Санкции против "Росатома" – это прежде всего об устранении зависимости западных стран от РФ и выполнении их скорее морального долга не финансировать вооруженную агрессию, чем о нанесении какого-то существенного дестабилизирующего ущерба российской энергетической отрасли.

Такие возможности у ЕС существуют. Запасов урана в ЕС достаточно для обеспечения среднестатистических потребностей континента на следующие три года.

И здесь экономическая конъюнктура, созданная среди прочего полномасштабным российским вторжением в Украину, действует отнюдь не в пользу россиян. Из-за увеличения цен на уран нарастает активность в отношении новых проектов по его добыче. Кроме того, уже заметна значительная активность западных компаний в течение последних двух лет на мировом рынке конверсии и обогащения урана.

Следовательно, американское решение об урановом эмбарго способно открыть окно возможностей уже для европейских санкций.

Ситуация с полноценными санкциями против "Росатома" в Европе пока уперлась в тупик. Эксперты говорят о времени, которое необходимо для достижения технологической возможности безболезненного отказа от сотрудничества с "Росатомом".

Впрочем, если наложение немедленных санкций наталкивается на аргументы о технологических препятствиях, стоит рассматривать возможности более гибкого реагирования. Если точнее, первым шагом к успешному наложению санкций может стать принятие среднесрочной стратегии устранения зависимости от российской гражданской атомной энергетики.

Подробнее – в материале Игоря Мошенца Ядерные санкции: что даст запрет США импорта российского урана и поддержит ли его ЕС.