В парламенте Швейцарии хотят разрешить непрямые поставки оружия в Украину

Комитет по вопросам политики безопасности Национального совета Швейцарии – нижней палаты парламента – одобрил предложение, которое позволит непрямой экспорт оружия в Украину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Предложение одобрить изменения в швейцарский закон об экспорте вооружений, которые позволят непрямые поставки оружия Украине, поддержали 10 членов парламентского комитета, столько же высказались против, еще четыре воздержались.

Решающим был голос председателя комитета, представительницы Социал-демократической партии Зайлер Граф. На пресс-конференции она заявила, что большинство членов комитета хотят внести изменения в действующий закон, который препятствует реэкспорту оружия в Украину.

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Соответствующий законопроект теперь подадут на рассмотрение Национального совета Швейцарии, но неизвестно, найдется ли там достаточно голосов для его принятия. К тому же потом его еще должна одобрить верхняя палата – Совет кантонов.

В случае одобрения таким странам, как Германия, Дания и Испания, в будущем позволят передавать Украине швейцарское оружие.

Из-за своего нейтралитета и соответствующего законодательства Швейцария напрямую не поставляет оружие в Украину, а инициативы, которые могли бы это изменить, блокировались.

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