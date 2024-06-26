США отреагировали на ордера МУС на арест Герасимова и Шойгу

Государственный департамент США прокомментировал решение Международного уголовного суда об ордерах на арест в отношении экс-министра обороны России Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге представитель Госдепа Мэтью Миллер.

По его словам, США приветствуют решение МУС относительно ордеров на арест Герасимова и Шойгу.

Миллер подчеркнул, что осуществив вторжение в Украину, российские оккупационные войска совершили зверства, за которые должна быть ответственность.

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"Мы поддерживаем ряд международных расследований зверств России в Украине, включая то, которое проводит МУС", – отметил представитель Госдепа.

Накануне Палата предварительного производства II Международного уголовного суда выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова за обстрелы энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее МУС выдал ордера на арест командующих дальней авиации Воздушно-космических сил РФ и Черноморского флота РФ в рамках расследования обстрелов украинской энергетической инфраструктуры.

Первыми лицами, в отношении которых Суд выдал ордера, стали правитель России Владимир Путин и уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова за их роль в вывозе детей с оккупированных территорий Украины.