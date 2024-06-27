Зеленский прибыл в Брюссель и анонсировал подписание трех соглашений по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, чтобы принять участие в заседании Европейского совета.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сообщил в X (Twitter).

По его словам, он встретится с руководителями ЕС и государств-членов, проведет двусторонние переговоры и подпишет три соглашения по безопасности, одно из которых – с Евросоюзом.

"Оно впервые закрепит обязательства всех 27 государств-членов предоставлять Украине широкую поддержку, несмотря на любые институциональные изменения внутри", – отметил Зеленский.

Реклама:

Он указал, что планирует поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости европейского курса Украины, которая начала фактические переговоры о членстве в ЕС.

"Каждый шаг – ради приближения нашей исторической цели – мира и процветания в общем европейском доме", – резюмировал Зеленский.

Накануне СМИ сообщили, что двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и Европейским Союзом должны подписать в четверг, 27 июня, во время саммита лидеров.

Саммит ЕС проходит в Брюсселе в четверг и пятницу, 27-28 июня.

Напомним, Совет ЕС утвердил текст соглашения по безопасности Украины с Евросоюзом 25 июня.

На прошлой неделе в Офисе президента объявили, что Украина и Европейский Союз провели завершающий раунд переговоров относительно двустороннего документа по безопасности и соглашение подпишут в ближайшее время.