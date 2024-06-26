ЗМІ: Безпекову угоду України з ЄС підпишуть у четвер під час саміту лідерів

Двосторонню безпекову угоду між Україною і Європейським Союзом мають підписати у четвер 27 червня під час саміту лідерів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Інтерфакс-Україна", цитуючи європейського дипломата у Брюсселі, що обіймає високу посаду.

У своєму анонімному коментарі співрозмовник журналістів зазначив, що у Брюсселі буде "спеціальний гість, ім'я якого нам не дозволено називати, але ви всі написали про це", вочевидь натякаючи на президента України.

"І ви також знаєте, що завтра після "сімейної фотографії" (лідерів ЄС) буде підписано зобов'язання щодо гарантування безпеки (цитата за перекладом "Інтерфакс-Україна" – Ред.)", – сказав посадовець.

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Саміт ЄС відбудеться у Брюсселі в четвер і п’ятницю, 27-28 червня.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила текст безпекової угоди України з Євросоюзом 25 червня.

Анонімний співрозмовник ЗМІ, який анонсував схвалення на цю дату, сказав також, що підписання відбудеться у найближчі дні після того, "у середу або четвер".

Також ЗМІ повідомляли, що у четвер, 27 червня, президент України Володимир Зеленський прибуде на саміт Європейського Союзу до Брюсселя.