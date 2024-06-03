В Германии не исключили, что Украина может сбивать ее системами Patriot самолеты над РФ

В Германии допустили, что Украина сможет использовать зенитно-ракетные комплексы Patriot для того, чтобы сбивать самолеты над территорией России.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesschau.

Такой сценарий не исключил глава ситуационного центра по Украине при Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Вполне возможно, что системы Patriot теперь также будут развернуты в районе Харькова и будут применяться над территорией РФ. Они идеально подходят для борьбы с российскими самолетами, которые сбрасывают ужасные планирующие бомбы", – отметил он.

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В то же время генерал подчеркнул, что тактическое использование этих систем является исключительной ответственностью украинских военных.

"Они могут использовать их в соответствии с международным правом. Мы имеем большую уверенность, что украинцы не только будут придерживаться этого, но и сделают это с большим тактическим мастерством и достигнут в этом успеха", – указал Фройдинг.

В пятницу министр обороны Германии Борис Писториус объяснил решение Берлина разрешить Украине использовать немецкое оружие против военных объектов в России "стратегическим приспособлением к меняющейся ситуации".

В правительстве Германии ранее подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.

В Еврокомиссии заявили, что, согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.