ЕС об ударах Украины по России: Это законная самооборона

В Еврокомиссии заявили, что согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от развязанной агрессии, в частности, нанося удары по военным объектам на территории РФ.

Об этом во время брифинга сказал представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано, сообщает "Европейская правда".

У него спросили об отношении ЕС к заявлению генсека НАТО Йенса Столтенберга, который недавно призвал западные страны снять запрет для Украины бить по РФ предоставленным союзниками оружием.

На что Стано ответил, что в ЕС не будут комментировать высказывания генсека НАТО, но отметил, что в Евросоюзе была подобная дискуссия, как на уровне министров иностранных дел, так и на уровне глав Минобороны.

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"Ключевая позиция Европейского Союза заключается в том, что Украина ведет законную оборону против вторжения... Поэтому, согласно международному праву, Украина имеет право защищать себя от агрессии, и, согласно международному праву, это включает также уничтожение агрессора на его территории, когда речь идет о военных целях", – подчеркнул представитель ЕК.

Он также добавил, что предоставлять такое разрешение должна каждая страна отдельно, ведь именно отдельные страны-члены ЕС поставляют оружие в Украину "для ее законной самообороны".

Недавно Украина подтвердила сообщения в СМИ, которые появились накануне, о том, что администрация президента США Джо Байдена непублично одобрила удары Украины по территории РФ с использованием американского оружия, но только неподалеку Харьковской области.

Кроме того, в правительстве Германии подтвердили, что позволяют Украине использовать предоставленное немецкое оружие для ударов по военным объектам на территории РФ на фоне российского наступления в Харьковской области.