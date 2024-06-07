Кто должен стать новым премьером Британии и что это значит для Украины

Менее чем через месяц Великобританию ждут досрочные парламентские выборы.

Конечно, за это время еще может произойти не один "черный лебедь", но если верить соцопросам, оппозиционная Лейбористская партия уверенно победит.

А значит, завершится 14-летнее пребывание консерваторов в правительстве, которое взамен возглавит лидер лейбористов Кир Стармер.

И, конечно, смена власти в Британии не может обойти Киев стороной.

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О том, как же лидер лейбористов Кир Стармер проложил себе путь к (вероятно) будущему премьерству и чего от него ждать Украине, читайте в статье журналиста "Европейской правды" Олега Павлюка Кир Стармер, будущий премьер Британии. Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах. Далее – краткое ее изложение.

Мало кто из политиков начинает карьеру в 56 лет, да еще и сразу с рыцарским званием. Но именно так произошло в случае Кира Стармера. Он впервые избрался в Палату общин в 2015 году от лейбористов в их традиционном округе в Северном Лондоне.

Стармер не поддержал кандидатуру левого Джереми Корбина, который в итоге стал новым председателем Лейбористской партии. Но Корбин назначил новоиспеченного политика министром внутренних дел в теневое правительство.

Последующие годы покажут, что вроде бы неопытный Стармер вполне неплохо чувствовал настроения однопартийцев.

Когда лидер Лейбористской партии сложил полномочия после разгрома на выборах в 2019 году, Стармер ухватился за возможность и уверенно победил на внутрипартийных выборах.

Лидерство Стармера, однако, началось далеко не в самое благоприятное для политика время – апрель 2020 года, разгар пандемии коронавируса.

Ездить по стране и встречаться с избирателями у него никак не получалось, а политика консерваторов во главе с Борисом Джонсоном (опустим "ковидные" вечеринки) – щедрые соцвыплаты и ускоренная разработка вакцины – была очень популярной.

В конце концов, в 2021 году лейбористы потерпели обидное поражение в округе Гартлпул, который удерживали последние полвека.

Кир Стармер решил кардинально переосмыслить стратегию Лейбористской партии и отказался от ряда обещаний лейбористов, которые предусматривали дополнительные расходы. Чтобы апеллировать к бизнесу, он отказался от намерений повысить налоги для 5% самых богатых британцев.

Конечно, лейбористы при Стармере не отрицают инвестиций в строительство жилья, Национальную систему здравоохранения, преодоление бедности и содействие равенству.

Крайне иронично, что при всех этих шагах Стармер буквально недавно назвал себя "социалистом" и "прогрессивистом".

Наблюдатели назвали это приближением партии к центру. Критики – "зачисткой" от левых и крайне левых, которые группировались вокруг Корбина (их членство в Лейбористской партии приостановили, чтобы они не могли участвовать в выборах как партийные кандидаты).

А сторонники – попыткой повторить "третий путь" Тони Блэра, который в далеком ныне 1997 году принес партии историческую победу.

Так или иначе, но стратегия работает. Сейчас Лейбористская партия – безусловный лидер опросов, где ей пророчат разгромную победу над консерваторами.

"Если после выборов сменится правительство, то решимость Британии поддерживать Украину, противостоять российской агрессии и привлечь Путина к ответственности за военные преступления – нет", – заверил теневой министр обороны Джон Гили после визита в Киев в прошлом месяце.

В то же время следует понимать: для британцев вопрос безопасности и обороны не будет ключевым на нынешних всеобщих выборах – хотя внимание к нему и возросло из-за деятельности "оси зла" во главе с Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей. И надо быть готовыми, что новое правительство Стармера будет сосредотачиваться больше на внутренних проблемах, чем на поддержке Украины.

Но означает ли это, как считает Риши Сунак, что победа лейбористов "поощрит Путина"? Вряд ли.

Подробнее – в материале Олега Павлюка Кир Стармер, будущий премьер Британии. Главное о лидере лейбористов, побеждающих на выборах.