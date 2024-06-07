СМИ: Берлин "раздражает" союзников по НАТО спорами о названии программы поддержки Украины

Германия якобы вызывает раздражение многих союзников в Североатлантическом альянсе тем, что противится слову "миссия" в названии новой программы поддержки Украины.

Как пишет "Европейская правда", такую информацию от дипломатических источников получило агентство dpa, после чего ее распространили другие немецкие СМИ.

Программу якобы хотят назвать NATO Mission Ukraine, а Германия высказывается против слова "миссия" из-за опасений, что это создаст ложное впечатление о якобы намерениях НАТО отправлять в Украину западных военных и российская пропаганда дополнительно воспользуется этим для продвижения нарратива об "агрессивном блоке" и всевозможной дезинформации.

Для почти всех остальных союзников эти аргументы Берлина якобы выглядят абсолютно "непонятными" и "ненужным оглядыванием на Россию".

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При этом Германия полностью поддерживает содержательную составляющую плана поддержки.

Со своей стороны Берлин якобы предлагает назвать программу поддержки PACT, что будет сокращением от Pledge Assistance Coordination and Training и дословно описывать, что план НАТО предусматривает координацию военной помощи Украине. Но среди других союзников эта идея не нашла поддержки.

В МИД Германии отказались от официальных комментариев по поводу этих дебатов, ссылаясь на конфиденциальность переговоров между союзниками.

Напомним, обсуждения касаются перехода в НАТО той координационной работы по поддержке Украины, которую до сих пор осуществляли в формате "Рамштайн" под лидерством США – из-за непредсказуемости дальнейшей политики Штатов в случае победы Дональда Трампа. О новой программе должны финально договориться на саммите в Вашингтоне.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг верит в одобрение на саммите НАТО новой системы финансирования обороны Украины на 40 млрд долларов.

Недавно в Праге прошла подготовительная встреча союзников. Подробно о ее результатах читайте в статье "40 миллиардов для ВСУ и удары по России: о чем министры НАТО договорились в Праге".