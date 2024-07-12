В Гааге начали работу над созданием комиссии для возмещения ущерба, которое должна уплатить РФ
В Гааге 9-10 июля состоялась первая подготовительная встреча по созданию комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, поданных в Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.
Об этом сообщили на официальном сайте Реестра убытков, пишет "Европейская правда".
Комиссия по рассмотрению заявлений – это орган, который будет уполномочен рассматривать поданные и внесенные в Реестр ущерба для Украины заявления о возмещении, оценивать такие заявления и доказательства, и назначать сумму компенсации к выплате в каждом конкретном случае.
Участники встречи обсудили различные модели создания комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, в том числе относительно формы необходимого международного инструмента, способов организации и управления комиссией, а также требований к ее независимости и беспристрастности.
Реестр ущерба для Украины начал свою работу 2 апреля 2024 года, открыв прием заявлений через электронную систему "Дия" в первой категории, связанной с повреждением и уничтожением жилья.
Встречу организовали Реестр убытков для Украины в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Нидерландов, ОПУ и Министерством иностранных дел Украины.
Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.
В июне прошлого года исполнительным директором Реестра ущерба был Маркиян Ключковский.
Полное интервью с ним смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".