В Гааге начали работу над созданием комиссии для возмещения ущерба, которое должна уплатить РФ

В Гааге 9-10 июля состоялась первая подготовительная встреча по созданию комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, поданных в Реестр ущерба, причиненного агрессией РФ против Украины.

Об этом сообщили на официальном сайте Реестра убытков, пишет "Европейская правда".

Комиссия по рассмотрению заявлений – это орган, который будет уполномочен рассматривать поданные и внесенные в Реестр ущерба для Украины заявления о возмещении, оценивать такие заявления и доказательства, и назначать сумму компенсации к выплате в каждом конкретном случае.

Участники встречи обсудили различные модели создания комиссии по рассмотрению заявлений для Украины, в том числе относительно формы необходимого международного инструмента, способов организации и управления комиссией, а также требований к ее независимости и беспристрастности.

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Реестр ущерба для Украины начал свою работу 2 апреля 2024 года, открыв прием заявлений через электронную систему "Дия" в первой категории, связанной с повреждением и уничтожением жилья.

Встречу организовали Реестр убытков для Украины в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Нидерландов, ОПУ и Министерством иностранных дел Украины.

Напомним, соглашение о Реестре ущерба от агрессии РФ приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии.

В июне прошлого года исполнительным директором Реестра ущерба был Маркиян Ключковский.

Полное интервью с ним смотрите на Youtube-канале "ЕвроПравды".