Разведка Эстонии: Россия продолжает давление на украинские силы в районе Покровска

Руководитель разведцентра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг отметил, что за последнюю неделю Россия продолжила давление на украинские позиции в Донецкой области, несмотря на переброску части сил на Курщину.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

По словам Кивисельга, Россия по-прежнему сохраняет инициативу на оперативном уровне, организуя тактические наступательные действия с основным акцентом на Донецком направлении. При этом давление в течение недели постепенно снижалось – от 185 боевых столкновений в сутки до примерно 110.

На Покровском направлении, отмечает представитель эстонской разведки, происходит почти треть боев.

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Несмотря на частичную переброску российских войск в Курскую область и начало контрнаступательной операции, наступательные действия российских войск на Донецком направлении не уменьшились, добавил Кивисельг.

"По последним данным, там сконцентрирована группа сил, которая сформирована преимущественно из Воздушно-десантных войск и подразделений морской пехоты. В Курскую область также переброшены подразделения из Херсонской области", – описал эстонский полковник.

Он констатировал, что российская группировка на Курщине не достигла значительного успеха, а украинские силы уничтожили 11 боевых танков противника.

Также, отметил Кивисельг, Россия активизировалась на Кураховском направлении, начав наступательные действия с применением бронетехники. В то же время украинцам удалось уничтожить или вывезти из строя около 50% российской боевой техники.

"Активность РФ на этом направлении возросла, но существенного прогресса достигнуто не было", – подытожил он.

На прошлой неделе в эстонской разведке также утверждали, что российские силы не смогли достичь значительного прогресса на поле боя в Украине.

В то же время британская разведка констатировала, что российской армии за последние недели удалось достичь тактического продвижения под Угледаром и он, скорее всего, и дальше будет оставаться "горячим" направлением.