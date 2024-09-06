Литва вложится в производство украинских дальнобойных систем

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в пятницу, 6 сентября, объявил о решении его государства вложить средства в украинское производство дальнобойных средств.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба литовского Минобороны.

Во время встреч с партнерами Кащюнас отметил, что нужно снять наложенные на Украину ограничения по использованию западного оружия или инвестировать в дальнобойное оружие для Украины.

"Не секрет, что нашей военной поддержки недостаточно для того, чтобы защитить Украину, которую уничтожает Россия, и достичь победы", – пояснил он.

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По его словам, Литва намерена выделить средства на производство украинского дальнобойного оружия – например ракетный беспилотник украинского производства "Паляница" или другую баллистическую ракетную систему.

Глава литовского Минобороны "призвал союзников присоединиться к коалиции для наращивания этого украинского потенциала", говорится в сообщении.

Там не указывается конкретная сумма средств, но бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин утверждает, что Литва выделит 10 миллионов евро на дрон "Паляница".

Президент Владимир Зеленский 24 августа сообщил, что украинские военные впервые ударили по армии РФ новым оружием – ракетой-дроном "Паляница". Разработку "Паляницы" завершили за 1,5 года, в зоне ее действия находятся несколько десятков российских военных аэродромов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин, комментируя отказ США снять ограничения на украинские удары вглубь России, также говорил о собственных украинских дальнобойных системах поражения.

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