ЕС отреагировал на гибель в плену РФ украинской журналистки Рощиной

В ЕС выразили возмущение смертью украинской журналистки Виктории Рощиной в российском плену.

Как сообщает "Европейская правда", заявление опубликовала пресс-служба Европейской службы внешних действий.

"ЕС в ужасе от известий о смерти украинской журналистки-фрилансера Виктории Рощиной, которую своевольно и незаконно удерживала Россия. Наши мысли с ее семьей, друзьями и коллегами", – говорится в заявлении.

В нем напомнили, чем занималась и чем была известна Виктория Рощина, и известные в настоящее время обстоятельства ее гибели – при перевозке из тюрьмы в Таганроге в Москву.

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"Ее судьба – это трагическое напоминание о тысячах людей, задержанных на оккупированных территориях Украины и в России, как и репрессий, которые применяет российская власть, в том числе в России", – отметили в заявлении.

В нем отметили, что Россия несла полную ответственность за судьбу журналистки после того, как ее задержали на оккупированных территориях.

"Она стала тринадцатым журналистом из тех, которые погибли с начала полномасштабного вторжения России в Украину. ЕС требует тщательного и независимого расследования, которое как можно быстрее прояснит все обстоятельства смерти Виктории Рощиной", – отметили во внешнедипломатической службе.

"ЕС глубоко обеспокоен продолжающейся практикой преследования, запугивания и применения силы Россией против журналистов и других медийщиков, работающих в зоне боевых действий... За нарушение прав человека и злоупотребления против журналистов не должно быть безнаказанности. ЕС подчеркивает решительную настроенность привлечь к ответственности всех исполнителей и сообщников в военных преступлениях, совершенных в связи с захватнической войной России против Украины", – заключают в заявлении.

Виктория Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда она делала репортаж.

В мае 2024 года Россия впервые признала, что задержала Рощину.

10 октября руководитель пресс-службы координационного штаба Петр Яценко в телемарафоне сообщил, что Виктория умерла в плену. Вскоре это подтвердил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Офис Генпрокурора сообщил, что уголовное производство, открытое по факту исчезновения внештатного автора "Украинской правды" Виктории Рощиной, доквалифицировали как военное преступление, соединенное с умышленным убийством.