Как Германия усиливает контроль за мигрантами и затронет ли это украинцев

Девять лет прошло с тех пор, как канцлер Германии Ангела Меркель согласилась во время масштабного миграционного кризиса открыть границы, чтобы принять более миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и Африки.

От той приветливой к беженцам Германии сейчас мало что осталось.

На границах со всеми соседними государствами введен пограничный контроль, а контроль за мигрантами внутри страны усилен.

Такие изменения разворачиваются после сентябрьских выборов в трех восточных землях – Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, – где жесткая антимиграционная риторика принесла высокие результаты радикалам

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О том, какие коренные изменения ждут немецкую миграционную политику и будут ли они касаться украинцев в Германии, читайте в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой Чужакам больше не рады: как Берлин меняет политику в сфере миграции и пострадают ли украинцы. Далее– краткое ее изложение.

Согласно опросам, большинство немцев считают, что стране нужны изменения в политике предоставления убежища. Откуда такой резкий всплеск антимиграционных настроений?

В этом году в Германии зафиксировали около 3,48 миллиона беженцев – это больше, чем когда-либо одновременно проживало в стране с середины прошлого века.

На этом фоне масла в огонь антимиграционных настроений подлили несколько резонансных нападений с летальным исходом.

Понимая, что стране со стареющим населением нужна иммиграция для поддержания экономики, канцлер Олаф Шольц долго сопротивлялся давлению ультраправых и консерваторов.

Но после теракта в Золингене (где сириец убил трех человек) канцлер дал понять, что он и его коалиция планируют миграционный разворот.

Едва ли не первой демонстрацией изменения политики стала депортация в конце августа 28 афганских преступников.

Но самым существенным изменением стало введение с 16 сентября пограничных проверок на немецких границах, которое потрясло соседние государства и вызвало обвинения, что Германия убивает Шенгенскую зону.

Фридрих Мерц, глава партии, которую возглавляла Меркель, и вероятный будущий канцлер страны уже со следующего года, объявил "войну" с нелегальной миграцией краеугольным камнем избирательной кампании.

Напомним, что уже год рейтинг ХДС/ХСС держится выше тридцатипроцентной отметки – и это вдвое больше, чем у трех коалиционных партий вместе взятых.

Консервативный Христианско-демократический союз (ХДС), который возглавляет Мерц, заявляет, что хочет вернуть контроль над миграцией. Еще в прошлом году партия представила новую политическую программу, которая призывает к радикальному пересмотру правил предоставления убежища.

Среди центральных элементов программы партии, которой руководит Фридрих Мерц, есть требование разворачивать мигрантов прямо на границах.

Для этого пограничный контроль должен оставаться до тех пор, "пока внешние границы ЕС не будут тщательно контролироваться". Это фактически означало бы убийство Шенгенской зоны на границах Германии.

Создают ли намерения консерваторов риски для украинских граждан, которые составляют треть от общего количества беженцев в Германии?

Глобально – нет, ведь украинцы живут в стране не по механизму убежища, а временной защиты, которой нынешние дискуссии пока не коснулись. Тем более, украинцы не фигурируют в сообщениях о серьезных преступлениях.

Но не все так просто. Немалое количество украинцев, живущих в Германии, уже стало экономическим бременем для бюджета и причиной регулярных дискуссий о сокращении социальных выплат.

Мерц планирует отменить выплаты по безработице – так называемые Bürgergeld, которые получают украинские беженцы, и заменить их новым механизмом, с еще более жесткими условиями начисления.

Мерц считает, что украинцы должны лучше интегрироваться в рынок труда, если остаются в стране надолго.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой Чужакам больше не рады: как Берлин меняет политику в сфере миграции и пострадают ли украинцы.