Есть ли основания ожидать изменение отношения Трампа к Украине

Дональд Трамп считает, что Украина – это что-то плохое и преимущественно вредное для него лично.

Надежда на то, что позиция Трампа по украинскому вопросу может каким-то образом измениться, если он вернется в Белый дом, оставляет впечатление выдачи желаемого за действительное.

Его позиция является устоявшейся, укоренившейся. Да, Трамп является популистом и демагогом, поэтому слова могут расходиться с делами, но не в этом случае.

Для того, чтобы лучше понять позицию республиканца, директор Центра международных исследований Владимир Дубовик проанализировал публикации и высказывания Трампа с 2016 года по Украине, когда тот стал кандидатом в президенты США и в конце концов выиграл выборы.

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Результаты его анализа – в статье История нелюбви: как сформировалось и как менялось отношение Дональда Трампа к Украине. Далее – краткое ее изложение.

В 2016 году война России против Украины продолжалась уже два года. Однако это не мешало Трампу делать заявления вроде того, что поскольку многие украинцы говорят по-русски, то логично думать, что эти земли должны стать частью России.

В течение избирательной кампании 2016 года информация из Украины помогла демократам "торпедировать" Пола Манафорта, который с марта 2016 года руководил избирательным штабом Трампа.

Трамп никогда не забывал о том, как украинцы, по его мнению, оказались по другую сторону баррикад.

Уже в недели, предшествовавшие вступлению Трампа в должность президента, стало понятно, что он тяготеет к соглашению с Путиным, в котором интересы Украины стали бы разменной монетой (об этом надо помнить сейчас).

Но почему он согласовал предложение высокопоставленных чиновников администрации передать Украине летальное оружие? Просто это произошло в период расследования связей его кампании с Россией. Поэтому, Трамп не мог делать шаги навстречу Москве, ведь к нему было приковано плотное внимание прессы и политических оппонентов.

Также важно понимать, что в потенциальной будущей администрации республиканца на этот раз его будут окружать исключительно лоялисты, те, кто уже не будет его ограничивать или сдерживать его порывы.

Недавно мы узнали, как Трамп, почти извиняясь, спрашивал Путина, как бы тот отнесся к поставкам Америкой оружия Украине, будто подчеркивая, что "это не я", это не моя идея, но я вынужден это сделать. Знаем и что Путин ответил, что это была бы ошибка и что это ничего не даст.

Что касается последнего тезиса, то здесь, собственно, уместно вспомнить об убеждении Трампа в том, что у Украины нет шансов против России, что она обречена на поражение, а Россия – на победу.

Личное отношение Трампа к Владимиру Путину что-то близкое к обожанию. Путин является единственным мировым лидером, о котором Трамп никогда не сказал плохого слова, а обычно соглашался на то, чтобы защищать его от критических замечаний. А после начала полномасштабной российской агрессии в феврале 2022 года Трамп быстро отметился заявлением о "гениальном Путине".

А еще отношение Трампа к демократии специфическое. Он не считает это какой-то императивной ценностью. Поэтому он имеет лучшие отношения с авторитарными лидерами.

Мировое устройство его не удовлетворяет, нарушения международного порядка и права не впечатляют. Европейский Союз для него является просто оппонентом. НАТО является организацией, от которой нет пользы и члены которой, по мнению Трампа, не платят то, что должны платить.

Отношение Трампа к Украине формировалось под влиянием людей, которые не имеют к ней никаких симпатий.

Ведь когда мы слышим от Трампа, что украинцы плохие люди, полностью коррумпированные, не любят его, а любят либеральную демократию (а не "нелиберальную" или какую-то "суверенную"), то это, в частности, является отголоском такого влияния венгерского премьера Виктора Орбана.

А впоследствии он создал на своем фланге Республиканской партии атмосферу настоящей антиукраинской истерии.

Подробнее – в материале Владимир Дубовика История нелюбви: как сформировалось и как менялось отношение Дональда Трампа к Украине.