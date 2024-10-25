Зачем Словакия пошла на мировое соглашение с пророссийским экс-премьером Чехии

На этой неделе стало известно, что словацкое Министерство внутренних дел заключило с экс-премьером Чехии, пророссийским политиком Андреем Бабишем мировое соглашение.

В рамках него объявлено: несмотря на то, что чешский экс-премьер и фигурировал в списках Агентства национальной безопасности (StB, аналог советского КГБ в социалистической Чехословакии), однако это якобы было сделано незаконно и без его согласия.

Такое решение как минимум дает Андрею Бабишу возможность привлечения к ответственности тех, кто называет его "стукачом StB".

Подробнее о деле и о том, сможет ли мировое соглашение помочь пророссийскому политику в Чехии накануне парламентских выборов 2025 года, читайте в статье редактора "Европейской правды" Юрия Панченко Стукач против воли: как пророссийское правительство Словакии "отбеливает" лидера оппозиции Чехии. Далее – краткое ее изложение.

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В постсоциалистический период словацкий Институт национальной памяти нашел Андрея Бабиша в списках агентов StB.

По информации Института, в список StB Бабиш попал еще в 1980 году, а в 1982-м он подписал соглашение о сотрудничестве с "органами", получив кодовое имя Буреш.

Показательно, что ранее Бабиш не опровергал такое сотрудничество. В 2011 году он утверждал, что таким образом он защищал экономические интересы своей страны. Однако впоследствии, когда Бабиш ушел в политику, он отказался от своих слов, а обвинения в сотрудничестве со StB начал называть частью политической борьбы против него.

Чтобы защититься от обвинений, он даже подавал в суд против словацкого Института национальной памяти.

Вообще Бабиш уже в третий раз пытается судиться со словацким правительством, обвиняя его в причинении ущерба "деловой репутации" и требуя многомиллионные компенсации.

Более того, два дела Бабишу даже удалось выиграть в первой инстанции (о чем он часто упоминает), однако он проиграл в апелляции (о чем политик обычно молчит).

Третий иск находится на стадии рассмотрения.

В словацком правительстве решили пойти на мировое соглашение потому что видят высокий риск судебного проигрыша. Это в свою очередь дало бы экс-премьеру Чехии возможность выдвинуть иски о возмещении убытков.

Таким образом, мировое соглашение якобы спасает Словакию от немалых бюджетных убытков.

В Институте национальной памяти Словакии раскритиковали мировое соглашение.

"Мы считаем, что представленные нами документы достоверны, хронологически связаны друг с другом и создают цепочку доказательств, которые документируют сознательное сотрудничество Андрея Бабиша с StB, то есть законность его записей как тайного сотрудника. Здесь ничего не изменилось", – утверждает глава института Ергуш Сивош.

И это дает все основания предполагать, что это решение – исключительно политическое.

Соглашение увеличивает возможности Бабиша запугивать исками тех журналистов, которые предпочитают напомнить о столь противоречивой странице биографии лидера крупнейшей оппозиционной партии Чехии.

И это уже существенно усиливает шансы Бабиша в следующем году триумфально вернуться на премьерский пост.

Однако показательно другое: дружественное РФ словацкое правительство Роберта Фицо готово создать конфликт внутри собственной страны, чтобы лишь усилить шансы на победу в соседней Чехии другого "друга Путина".

И теперь остается наблюдать, как воспримут такую попытку отбелить репутацию неоднозначного политика общества обеих стран – и Чехии, и Словакии.

Подробнее – в материале Юрия Панченко Стукач против воли: как пророссийское правительство Словакии "отбеливает" лидера оппозиции Чехии.