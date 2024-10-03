Как польские власти превратили исторический спор с Украиной в политический инструмент

В последние месяцы трудно было не заметить, как изменилась риторика Польши в отношении Украины.

Полосы ведущих украинских и польских изданий пестрели резкими цитатами польских политиков, которые требовали исторической справедливости, понимания и разрешений на проведение исследований и эксгумаций жертв Волынской трагедии.

А некоторые международники заговорили о том, что соседи действительно могут попытаться заблокировать или замедлить евроинтеграцию Украины, если наше общество и политикум не пойдут на уступки в исторических вопросах.

Подробнее о проблеме и путях ее решения – в статье главы Украинского института национальной памяти Антона Дробовича Давление вместо взаимопонимания: почему Польша не заинтересована в историческом компромиссе с Украиной. Далее – краткое ее изложение.

Реклама:

Волынская трагедия – одна из сложных тем в отношениях Украины с Польшей.

При этом речь идет не только о квалификации событий этнического противостояния украинских и польских повстанческих организаций 1943-1945 годов, но и о предпосылках конфликта, определении количества жертв и даже процедурах и порядке современного их почитания.

Очевидно, что это сфера, где первую скрипку всегда должны играть не политики, а специалисты. По крайней мере, если целью является именно понимание событий, решение сложных вопросов и почитание погибших.

Но как мы можем судить из польского медийного пространства последнего времени, большинство заявлений и резонансных комментариев делали именно политики, да еще и выборочно, по очень специфическому направлению – поисковым работам и эксгумациям.

Это указывает на возможные попытки политизации исторических и мемориальных вопросов.

При этом польская сторона практически полностью игнорирует причину неохотного предоставления Украиной польской стороне разрешений на различные типы работ. Это вызвано тем, что с 2015 года в Польше украинские могилы не восстанавливаются после актов вандализма (больше о главной преграде в нормализации украинско-польских отношений в сфере мест памяти можно прочитать здесь).

В прошлом месяце я общался с депутатом польского сейма от партии "Право и справедливость", который изложил очень простую мысль: пока невыполнение обязательств с польской стороны будет выглядеть как сильное решение, то никто от него отказываться не будет.

При таких условиях нарушение поляками обязательств и невозобновление поврежденных могил без чрезмерного привлечения к этому внимания в польских медиа может быть сознательной тактикой.

Тогда получается, что отказ или неохотная выдача украинскими органами власти разрешений полякам, которые не выполняют свои обязательства, обязательно подсвечивается в польских СМИ и политизируется, становится выгодной медийной тактикой, ведь возмущает простых избирателей и повышает рейтинг наиболее пламенных "борцов за историческую правду".

Наибольшую печаль в этой истории вызывает то, что фактически за последнее десятилетие, преимущественно из-за позиции польских консервативных политиков мощный принцип "прощаем и просим прощения" был в одностороннем порядке отвергнут польской стороной и заменен на позицию постоянных претензий и требований.

В сухом итоге сейчас мы имеем такую ситуацию, что значительная часть польского общества "накручена" политиками и болезненно-враждебно относится к украинцам в вопросах исторических. В то же время украинцы в подавляющем большинстве своем мало интересуются этими страницами истории и практически не имеют к полякам серьезных исторических претензий.

Но такая тактика польских политиков может привести к появлению ресентимента уже у украинской широкой публики.

Если мы хотим добра украинцам и полякам, то должны наконец перейти к конструктивным и профессиональным действиям – меньше политических заявлений, а больше конкретных дел.

Подробнее обо всем этом – в материале Антона Дробовича Давление вместо взаимопонимания: почему Польша не заинтересована в историческом компромиссе с Украиной.