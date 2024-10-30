Как Украина может получить приглашение от НАТО и какие риски это вызовет

Первый пункт Плана победы Украины Владимира Зеленского – это официальное приглашение Украины в НАТО. Украина хочет получить такое приглашение в ближайшие месяцы, еще до конца президентства Джо Байдена, а непосредственно вступление в Альянс должно состояться после завершения войны.

На фоне этого международное сообщество и украинское общество снова начали обсуждать формулу "членство в НАТО в обмен на территории".

О том, как именно на практике должна выглядеть такая интеграция, если решение о ней будет принято, и какие риски существуют при ее реализации, читайте в аналитике Александра Нотевского и Максима Костецкого из Центра формирования политики НАТО в обмен на территории? Какие вызовы придется преодолеть в случае приглашения Украины в Альянс. Далее – краткое ее изложение.

При стандартных условиях вступление в НАТО происходит по такой последовательности шагов: подача заявки (Украина сделала это в сентябре 2022 года после попытки незаконной аннексии четырех украинских областей Россией); проверка критериев членства; план действий по членству (этот этап не будет применяться для Украины); приглашение к переговорам о членстве (за приглашение нужно единогласное голосование); ратификация соглашения о вступлении.

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Даже из процедуры приглашения вытекает ряд рисков.

Прежде всего, необходимо достичь консенсуса, единодушного согласия государств-членов НАТО на это решение.

Абсолютное большинство союзников готовы дать согласие (а с 24 странами из 32 у Украины даже есть письменные акты о поддержке евроатлантической интеграции, хотя эти документы содержат разные формулировки по этому поводу и они не являются обязывающими).

Но есть также государства, которые не готовы на такой шаг.

Наибольший риск связывают с возможным сопротивлением Германии, Венгрии и Словакии.

Но, ключевая формула успеха для нас – это единодушное согласие США, Франции, Германии и Великобритании, которые являются крупнейшими экономиками и военными силами НАТО, после чего необходимо будет провести сложную дипломатическую работу для убеждения украиноскептиков.

В случае, если консенсус по приглашению будет успешно собран, начинается работа над соглашением о вступлении. Ключевой вопрос – территории, на которые будут распространяться гарантии статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной защите.

Что делать в случае вступления в НАТО до восстановления территориальной целостности?

Найти модель, которая устраивает все 33 государства-союзника (включая Украину), будет серьезным вызовом. Потому что согласованный вариант должен также пройти утверждение во всех национальных парламентах.

В качестве примера того, что в НАТО возможно частичное покрытие государства-члена гарантиями безопасности, чаще всего вспоминают Федеративную Республику Германия (ФРГ) в период от ее вступления в НАТО в 1955 году до объединения с Германской Демократической Республикой в 1990 году. Но это сложный для повторения пример, связанный с уникальным контекстом гарантий безопасности, политической реальности и геополитического ландшафта холодной войны.

В этом случае, если де-юре отказа Украины от оккупированных территорий никто не будет требовать, то де-факто такой отказ временно может стать предпосылкой для вступления.

Финальная политическая стадия процесса вступления Украины в НАТО имеет два естественных недостатка, способных ее сорвать: это отсутствие временных рамок и политическая чувствительность.

Если вступление Финляндии и Швеции считается относительно быстрым, то в случае с Украиной скептически настроенные лидеры государств и правительств почти наверняка сознательно будут затягивать принятие решения.

В любом случае интеграция Украины в НАТО является стратегической задачей нашего государства, а реальных альтернатив гарантиям безопасности Альянса на сегодня не существует. Вопрос исключительно в политической воле НАТО, прежде всего – США.

Задача Украины в широком смысле – и правительства, и дипломатов, и гражданского общества – двигать эту дискуссию и продолжать давление на партнеров по принятию решительных мер.

Подробнее – в материале Александра Нотевского и Максима Костецкого НАТО в обмен на территории? Какие вызовы придется преодолеть в случае приглашения Украины в Альянс.