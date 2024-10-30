Почему оппонент Санду на выборах в Молдове имеет шансы на победу и что говорит о войне и Украине

Румын по паспорту. Гагауз по национальности. Молдаванин по месту карьеры и еще одному паспорту. Прокурор по специальности. Кандидат от пророссийской Партии социалистов на выборах президента Республики Молдова.

Это все – об Александре Стояногло, кандидате в президенты Молдовы, который имеет шансы победить у Майи Санду во втором туре выборов.

О том, что это за политик и что он думает о войне и Украине, читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко ЕС, коммунизм и "новый взгляд" на Украину. Все о Стояногло, который может выиграть выборы в Молдове. Далее – краткое ее изложение.

Александр Стояногло появился на выборах неожиданно. Он очень далек от "ценностей" Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), которая его выдвинула, а его кампания не отличается искренностью.

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Но лидер социалистов Игорь Додон был вынужден отказаться от баллотирования.

Стояногло – не трибун и не имеет успешного опыта публичной борьбы.

Все выборы, которые он пытался проводить в родной Гагаузии (последний раз – в 2015 году), закончились его разгромным поражением.

Да, он проходил в парламент на выборах 2009 и 2010 года, но это было избрание по партийным спискам, что не требовало активного участия в агитации. С тех пор он так и не приобрел привычной для кандидатов политической харизмы. Но выборы показали, что его избирателям этого достаточно!

Александр Стояногло – карьерный прокурор, прошедший все звенья этой системы.

Всего в системе прокуратуры он непрерывно проработал с 1992 по 2007 годы и ушел оттуда с должности заместителя генпрокурора Молдовы.

Все это время Александр Стояногло остается полностью непубличным.

А потом, после короткого периода адвокатской практики – неожиданно оказывается в политике. Причем на стороне силы, которая была одним из антиподов социалистов Додона и его соратников.

По результатам внеочередных парламентских выборов в Молдове, после революции 2009 года, Александр Стояногло становится депутатом от проевропейской Демократической партии и даже вице-спикером парламента.

В следующем году на еще одних внеочередных выборах – снова избрался в парламент от Демпартии и возглавил комитет по нацбезопасности, обороне и общественному порядку.

Тот период стал очень важным элементом нынешней кампании Стояногло.

Кандидат от пророссийской партии при каждом удобном случае подчеркивает, что он – за Молдову в Европе.

И это не воспринимается избирателями Молдовы как признак политической шизофрении или чего-то подобного. Наоборот, это превратилось в электоральный козырь Стояногло.

Является ли показная проевропейскость Стояногло искренней? Наблюдатели в Молдове имеют на этот счет сомнения, но на самом деле прямых и твердых доказательств нет ни в подтверждение, ни в опровержение этого.

Единственным резонансным голосованием в парламенте, в котором нынешний кандидат отказался поддерживать других проевропейских коллег, стало решение парламента Молдовы об осуждении коммунизма. Это было еще в 2012 году.

Впрочем, есть факторы, которые играют также против Стояногло. И это не только обоснованные подозрения относительно его причастности к коррупции, но и косвенная поддержка его прокремлевским политиком-беглецом Иланом Шором, и его гагаузское происхождение, и плохое знание румынского языка.

Политика, которую будет вести президент Стояногло в случае победы, не до конца понятна. Потому что несмотря на всю (и обоснованную) критику в его адрес, надо признать, что он действительно не является агентом Кремля – ни открытым, ни скрытым.

Но и искренне проевропейским политиком он также точно не является.

Он ни разу, по крайней мере во время кампании, не употребил фразу "российская агрессия против Украины", и до своего выдвижения на выборах – несмотря на свою якобы "европейскость" – не нашел сил осудить преступное российское вторжение.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко ЕС, коммунизм и "новый взгляд" на Украину. Все о Стояногло, который может выиграть выборы в Молдове.